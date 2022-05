Sale otro capítulo de "Infieles" en Pachuca; ve de qué trata

PACHUCA.- Tras casi un mes de haber publicado su último capítulo del programa "Infieles" grabado en Pachuca, ayer la youtuber Lizbeth Rodríguez volvió a lanzar una nueva entrega que lleva por nombre "El ginecólogo del amor".

Ahora, tomado como escena el parque Hidalgo aún dentro de la colonia Centro y sus comercios cercanos; el episodio entra con una toma aérea del reloj que alberga dicha infraestructura urbana con la canción "Mala, mala" de fondo.

Lee más en LSR Hidalgo: Con marcha piden a autoridades atender sobrepoblación canina

Luego, la conductora se presenta a ella y su emisión y en un centro nocturno y añade: "Seguimos disfrutando de las maravillas de Pachuca y bueno, esto está a punto de descontrolarse, o no, si ustedes lo quieren descubrir junto con nosotros quédense" .

Lizbeth Rodríguez entra a un establecimiento de convivencia y se acerca a una pareja sentada: "Qué tal amigos, vienen seguidos por aquí o es su primera vez...", expresa a las personas para entablar charla.

Tras sostener unos diálogos, a Jordan y Ericka les explican que si quieren ser parte de su programa, pero explican que no mantienen una relación entre ellos y añaden que sus parejas son del sexo opuesto.

Luego va a otra mesa del local y se encuentran otras personas, a quienes preguntan si son pareja y tras responder que sí le inquiere temas concernientes a su relación; ambos accederán a participar en su dinámica.

El primero en facilitar su equipo celular es el varón de nombre Pepe y la conductora de YouTube revisa el aparato para dar cuenta que cuando sale con su pareja Dayana pone en modo avión el dispositivo y además revisa las conversaciones.

Te puede interesar Lizbeth Rodríguez lanza otro capítulo de "Infieles" grabado en Pachuca

En cuanto al contenido multimedia, Lizbeth Rodríguez detecta que el sujeto continúa comunicándose con su expareja, pero él se defiende en que es parte de la familia, a lo que su novia muestra una relación de desagrado.

También halla mensajes de una supuesta clienta llamada Fátima, con quien inicia una charla con la frase "Hola hermosa"; entre la conversación, Pepe que se dedica a la música le envía mensajes de voz cantando y al reproducir el sonido este hace gestos.

Lizbeth Rodríguez sigue hallando contenido comprometedor en el celular de él y su pareja se molesta; luego, toca el turno de que a Dayana le dé su equipo de comunicación a la conductora y revisa el contenido.

También halla imágenes de un exnovio de ella, con quien recientemente se contactó y hasta aparentemente se vio en Mineral de la Reforma; su anterior relación le dijo que le hubiera gustado verla más para mantener relaciones sexuales.

Tras la confrontación, Pepe reclama los mensajes y cuestiona su relación, pero Dayana responde que no hay qué reclamar, pues no son nada y le recrimina que cómo andaría con él pues es una persona que no tiene dinero ni para pagar una cena y otros reproches .

La pareja se conforma y el hombre trata de calmar a la mujer para que charlen, pero ella se pone agresiva y sale del lugar y alega que con su expareja tiene una conexión increíble y con él no y dice que no quiere hacer el ridículo.

Luego, Lizbeth Rodríguez acude al parque Hidalgo donde se entrevista con varias personas y repite su dinámica; "El ginecólogo del amor" es el tercer episodio, el segundo se llamó "Con las amigas de su mamá", mismos que fueron grabados en Pachuca.