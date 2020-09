Sale más barato un gel que ver morir a tus papás: Randy

ACTOPAN.- A través de un video, Randy Huebe cuenta como perdió a sus padres en la batalla contra el covid-19. "Sale más barato un gel que ver a tus papás en un hospital", explicó invitando a las personas a que sigan las medidas sanitarias.

El joven actopense fue uno de los más de 10 mil 778 contagios que se han registrado en la entidad, sus papás fueron otros dos casos, pero ellos también forman parte de la cifra de decesos por covid-19, la cual asciende a mil 672 hasta el corte del 4 septiembre.

Randy señaló que sale más barato un gel antibacterial, cubrebocas, lavarse las manos, bañarse al regresar a casa, lavar la ropa y otras medidas sanitarias que la medicina y la experiencia ante el contagio de la familia.

Calculó que cada cajita de medicina les costó alrededor de mil pesos, por lo que por los tres pacientes que hubo en su familia gastaron más de 60 mil pesos en tratamiento para enfrentar la enfermedad.

FIEBRE, CANSANCIO Y OTROS SÍNTOMAS

Randy Huebe comenzó con síntomas de una gripa leve con fiebre, por lo que se automedicó; para el tercer día ya no presentaba malestar en la garganta, pero tenía dolor de cabeza, cuerpo cortado y debilidad.

Yo dormía mis 8 o 10 horas y en la mañana despertaba como si no hubiera dormido nada... sentía dolor en el cuerpo", contó.

El quinto día, el joven volvió a presentar fiebre y al siguiente día comenzó la diarrea, fue entonces cuando decidieron llevarlo al médico, quien le dijo que presentaba síntomas de covid-19; agregó que, en el chequeo, jaló aire y le dio un ataque de tos. Además, tenía pérdida de olfato y gusto.

Al darse cuenta que la saturación de oxígeno en su sangre estaba por debajo del promedio, sus papás lo llevaron al Hospital de Respuesta Inmediata covid-19 en Actopan, donde le hicieron una tomografía y la prueba PCR.

Mucha gente piensa que duele (la prueba de PCR), no, no duele, es un poquito molesto, pero no duele", confesó.

"La tomografía mostró que es covid", continuó con el relato, pero la doctora le recomendó recuperarse en casa, ya que presentaba buen semblante.

Randy sugirió a sus padres hacerse la prueba, pero ellos se negaron y regresaron a casa: "yo era quien les preocupaba, ni siquiera en ellos pensaban". Añadió que para el siguiente día despertó mejor y se pudo poner de pie sin sofocarse.

LAS HOSPITALIZACIONES

Al checarse con el oxímetro, se dieron cuenta de que sus papás estaban saturando menos oxigeno que Randy, quien ya estaba diagnosticado como caso de covid-19; por lo que decidieron hospitalizar a la señora, puesto que su saturación de oxigeno era muy baja.

Me puse triste, porque los dos platicamos que, si estábamos enfermos, yo prefería morirme en mi casa con mi familia y con mis perros, y mi mamá me dijo ´yo también, si me llego a enfermar yo no quiero estar en el hospital´", platicó.

Una mañana después de la hospitalización de su madre, encontró a su papá usando una máquina de oxígeno en su casa, quien le dijo que la estaba probando, pero le manifestó a su hijo que se sentía débil y le pidió que lo inyectara.

Tras su declaración y síntomas, el señor fue trasladado al hospital covid-19 como una recomendación de una doctora que los atendía vía telefónica.

Mi papá era una persona muy fuerte, de ´yo no voy al doctor a menos que me sienta mal´, era muy sólido", recordó.

NOSOTROS BAJAMOS LA GUARDIA

Randy Huebe confesó que su familia bajó la guardia porque pensaban: "está el covid, pero no conocemos a nadie" o "hemos conocido dos o tres casos de gente que no es cercana a nosotros y no sabemos si es verdad".

Mi papá y mi mamá convencidos y yo creía en un 50 por ciento", dijo.

LA ÚLTIMA VEZ QUE VIO A SU MAMÁ Y PAPÁ

La última vez que Randy vio a su mamá y papá fue cuando los trasladaron al nosocomio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Pachuca, ya que fue a llevar algunos medicamentos y a firmar un papel de traslado.

Primero salió su madre del Hospital de Respuesta Inmediata, contó que lo vio y le preguntó cómo se encontraba, él le contestó que estaba bien y que ya se había curado por completó. Al subir a la ambulancia, la señora lo llamó: "ven, cuídate mucho, hijo", fueron las palabras de despedida para el joven.

Enseguida salió su papá distraído y con miedo, "veía todo en la ambulancia y el hospital", para entonces sus pulmones presentaban un daño del 80 por ciento a causa de la neumonía.

Mi papá ni siquiera me dijo nada ese día", relató.

EL FALLECIMIENTO DE LOS ACTOPENSES

El señor no padecía enfermedades crónicas, era una persona saludable a la que le gustaba el deporte, cuando fue trasladado a Pachuca lo catalogaron como grave y su estado fue estable hasta su muerte. No requirió de intubación, pero su corazón no aguantó y murió de un infarto.

¿Cómo si es el pilar de la familia, el guerrero, el deportista, el fuerte?", recordó que se preguntó en el momento de la noticia.

La señora de 65 años era hipertensa y tenía sobrepeso; ella tuvo que ser intubada y era reportada como grave. "Prepárense para cualquier cosa con su mami porque ella es la que viene muy grave, estense serenos y tranquilos", les pidieron los médicos.

"Hermanito, mi mamá no aguantó", le avisaron a Randy sobre la muerte de su mamá cuando estaba fuera de casa.

Entre lágrimas, Randy expresó que no cree aún en la muerte de sus papás: "hasta la fecha yo estoy en mi casa y espero a que entren por la puerta, siento que andan de viaje porque siempre andaban de viaje, ya ahorita llegan", refirió.

Yo trató de no voltear a ver sus urnas porque para mí es increíble que mis papás estén un lugar tan pequeñito... esto no se lo desearía a nadie", finalizó con su experiencia con el covid-19.

