Sale Martín Sandoval del CEN de Morena

El partido no se renovó conforme al estatuto, sino con base en una encuesta realizada por el INE. (Foto: especial)

PACHUCA.- Martín Sandoval Soto fue relevado por María Cristina Cruz Cruz de su cargo como secretario para el Fortalecimiento de Ideales y Valores Morales, en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, dio a conocer la secretaria general, Citlalli Hernández Mora.

En su cuenta de Facebook, la senadora señaló que, rumbo a la organización del partido, algunos integrantes de la dirigencia deberán asumir otras responsabilidades como representantes populares, como es el caso del hidalguense, por lo que se emitieron nuevos nombramientos.

Sandoval, quien también fungió como enlace con la dirigencia estatal, formará parte de la siguiente legislatura federal porque ocupa la posición 12 plurinominal de la quinta circunscripción y su suplente es Jim Mejía Soto, que se desempeña como asesor en el Senado de la República.

Cabe recordar que el partido no se renovó conforme al estatuto, sino con base en una encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección interna –y al de los estados– porque el padrón no estaba actualizado, además de que la pandemia no ha permitido los encuentros electivos en los distritos.

Por ello, en una transmisión durante la tarde de este martes, la secretaria general señaló que es una necesidad para mejorar la capacidad organizativa en las entidades.

No hay nada definido aún, en términos estatutarios tendría que realizarse el Congreso Nacional, que pasa por una serie de procesos antes, primero por las asambleas distritales porque hacer cerca de seis años que no se cambia la dirigencia. Seguimos dialogando al interior para ver cómo hacerlo de la mejor manera".













