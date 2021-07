Sabino vino desde Teotihuacán, pero Autofin lo estafó; pide su dinero de vuelta

PACHUCA.- Con la ilusión de abrir su propio negocio, Felipe Sabino Rodríguez Rosales, vecino de San Juan Teotihuacán, Estado de México, vino hasta Pachuca, Hidalgo, a solicitar un crédito financiero a Autofin Monterrey, después de ver un anuncio en Facebook.

Sin embargo, al igual que 140 personas, resultó estafado: créditos rápidos y sin complicaciones era lo que anunciaba la publicación que le atrajo. Por ello, el año pasado accedió a venir hasta las oficinas de dicha financiera, ubicada en Plaza Gran Patio Pachuca, para solicitar un millón de pesos y, posteriormente, un automóvil.

"Así fue como caí con grupo Autofin Monterrey, al igual que otras 100 personas que hemos sido defraudados con engaños, promesas y contratos engañosos. Yo solicité un millón de pesos, me dijeron que no había bronca, que me lo iban a dar siempre y cuando hiciera dos depósitos de 30 mil pesos cada uno", narró en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

Este martes, un grupo de 30 personas, presuntamente defraudadas por la financiera, se manifestaron afuera del ayuntamiento de Pachuca para solicitar a las autoridades la clausura del local de Autofin Monterrey en la ciudad.

Felipe Sabino indicó que, tras el inicio de la pandemia de covid-19, solicitó la cancelación del crédito. Sin embargo, para no perder los 60 mil pesos que depositó, los ejecutivos de Autofin Monterrey le sugirieron que replantear el contrato para comprar un automóvil.

Me dijeron ´no te preocupes, como no vas a cancelar, no te van a quitar nada, nada más vamos a cambiar el crédito para que saques un auto´. Yo accedí para no perder las aportaciones que ya había hecho y me volvieron a enganchar con una promoción: si pagaba las primeras seis mensualidades, de 6 mil pesos, me adjudicaban el vehículo".

Sin embargo, al cumplir con la sexta mensualidad, Felipe Sabino, ilusionado por que le iban a entregar su automóvil, acudió a la sucursal y le dijeron que no le podían entregar el vehículo ya que el anterior gerente no registró los movimientos en el sistema, por lo que no aparecía ningún crédito en su cuenta y había perdido los 60 mil pesos que dio inicialmente.

Así opera esta financiera, cambia a sus gerentes cuando ya hay un grupo de inconformes. Según me dijeron que el anterior gerente no puso el dinero (de las mensualidades)... encima de esto, me dijeron que iba atrasado con las mensualidades, cuando siempre fui cumplido".

Hasta el momento son cerca de 100 mil pesos lo desembolsado a Autofin Monterrey por Felipe Sabino. Esto al sumar los 60 mil pesos del crédito y los 36 mil pesos de las mensualidades y un servicio denominado "Vacaciones Life" que le ofrecieron.

Los más de 100 clientes, presuntamente defraudadas por Autofin Monterrey, han denunciado penalmente por el delito de fraude a la compañía financiera; además acudieron a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

"Tan solo de la sucursal Pachuca son cientos de personas defraudadas que venimos del Estado de México, Querétaro y muchos municipios de Hidalgo. Queremos que se nos devuelvan nuestro dinero", expresó el afectado.





