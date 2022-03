Rumbo a elección, aprueban licencia de Viggiano en Cámara de Diputados

PACHUCA.- De forma unánime en votación económica, la Cámara de Diputados avaló la licencia al cargo por tiempo indefinido a la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alma Carolina Viggiano Austria, quien será candidata de la coalición Va por Hidalgo (PAN-PRI-PRD) para la gubernatura de Hidalgo.

Quienes busquen competir por el Poder Ejecutivo estatal y ostenten un cargo de elección popular deberán dejarlo antes del 7 de marzo, acción que la originaria de Tehuacán de Guerrero realizó este día en sesión ordinaria de la Cámara baja y por ende lo hizo con cuatro días de anticipación a lo estipulado.

Ahora, la comisión permanente del Partido Acción Nacional (PAN), quien la postuló como candidata de la coalición Va por Hidalgo, deberá ratificarla como su abanderada y tras ello entre el 19 al 23 del que corre será registrada para ser la representante de la alianza y competir en el llamado a urnas del 5 de junio.

Concede el Pleno licencia a la diputada Alma Carolina Viggiano Austria y a la diputada Laura Lynn Fernández Piña para separarse de sus funciones legislativas. — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 3, 2022

La curul de Viggiano Austria será ocupada por su suplente Victoria Eugenia Méndez Márquez, quien deberá rendir protesta en una siguiente asamblea del pleno del Congreso de la Unión. La también secretaria general del PRI agradeció la solidaridad de sus homólogos y refrendó su convicción democrática de trabajar en unidad.

"Gracias a mis compañeras y compañeros, y aunque hayamos tenido diferencias en algunos temas que ocupan la atención en la República, quiero que sepan que son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Quiero decirles a todas y todos que siempre estaré abierta al diálogo y a construir con ustedes desde cualquier espacio."

Diputados la despiden, pero PT pide no hacer acto electoral

En las intervenciones, dos de sus ahora excompañeros de bancada, Mariano González y Yolanda de la Torre, felicitaron y reconocieron a la legisladora: "... sabemos que tendrá éxito en ese camino y que será la próxima gobernadora...", "Mi reconocimiento, la conocí en la 61 Legislatura y siempre ha sido un referente para mí", expresaron respectivamente.

Así como Elías Lixa del PAN que reconoció la capacidad y trayectoria de la ahora exdiputada: "Reconocemos ese trabajo y le deseamos éxito en el reto que está por emprender"; mientras que Olga Luz Espinosa del PRD dijo que Viggiano Austria es una mujer con una capacidad y un liderazgo fenomenal.

Sin embrago, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), pidió no hacer del acto de solicitud de licencia un tema electoral: "Le tengo estima (a la diputada), pero me parece incorrecto, hay un proceso electoral y yo creo que hay que despedir bien a la diputada, pero no hacerlo electoral", expresó.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT. (Foto: captura)





cem