Roban 13 perritos de santuario en Real del Monte; convocan a cierre de vías

PACHUCA.- Usando la violencia, 13 perros fueron robados el pasado 31 de diciembre del Santuario Cuatro Patitas Un Corazón, en Mineral del Monte; los lomitos habían sido rescatados de tiros de mina, incluso, de manos de la delincuencia organizada y otros sufrieron violencia sexual.

El predio donde eran resguardados fue allanado durante el fin de semana, así lo denunciaron Pedro Guerrero y Lorena Rivera en entrevista con La Silla Rota Hidalgo, ambos son fundadores del Santuario Cuatro Patitas Un Corazón, que se dedica al rescate de perros en el Pueblo Mágico de Hidalgo.

Pedro narró que el pasado viernes 31 de diciembre acudió al refugio por la noche para darle de comer a los canes. Sin embargo, al llegar, encontró las mallas de acero cortadas con tijeras, las puertas abiertas y rastros de sangre. S ospecha que el ilícito lo hayan perpetrado vecinos del municipio Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.





No estaba ninguno de nuestros animalitos y había rastros de violencia, es decir, se los llevaron a la fuerza y no sabemos a dónde ni con qué intención. Inmediatamente, llamé a la Secretaría de Seguridad Pública de Mineral del Monte... creo que sobra decir la falta de capacidad, no han tomado ni mi declaración ni la de los testigos (vecinos que viven a lado) y ni si quiera acordonaron el área", expresó.

HAY UN ANTECEDENTE

Hace seis meses, el matrimonio fue amenazado por tres personas, quienes buscan apropiarse del predio donde se ubica el Santuario Cuatro Patitas Un Corazón (no abundó más debido a la investigación que se sigue).

Son tres personas que viven en el municipio Nezahualcóyotl (Estado de México), pero que su mamá vive aquí, en Real del Monte. Ellos quieren apropiarse del terreno donde está el santuario... nosotros no tenemos problemas con ninguna persona más. El abogado nos ha pedido que no digamos sus nombres, para no entorpecer el proceso legal", indicó Pedro Guerrero.

Diariamente, dijo, hacen rastreos en el municipio para encontrar a los 13 canes. De igual forma, esta búsqueda se ha extendido a Ciudad Nezahualcóyotl y municipios aledaños, gracias al apoyo de organizaciones animalistas y amigos que viven en esa zona.

Diario hacemos rastreos y hacemos difusiones en redes sociales de nuestros 13 perritos para que nos ayuden a localizarlos y que regresen sanos y salvos al Santuario Cuatro Patitas Un Corazón", detalló.

RESCATADOS DE TIROS DE MINA

Cuatro de los 13 perritos robados del santuario fueron rescatados de tiros de mina utilizando equipo de rapel y jaulas especializadas para ponerlos a salvo; en dichos rescates, el municipio no apoyó.

En su momento, estos casos fueron reportados a la administración de Real del Monte, para rescatarlos pues estaban atrapados en tiros de una minera; sin embargo, los del municipio no hicieron nada, pues no quisieron arriesgar a su personal de Protección Civil y nosotros tuvimos que intervenir", indicó.

MALTRATO EXTREMO Y VIOLACIONES SEXUALES

Pedro Guerrero reveló que también hay perros que fueron rescatados del crimen organizado, quienes sufrieron maltrato extremo; también, hay otros que fueron abusados sexualmente (zoofilia).

El maltrato del crimen organizado es básicamente llevarse a un perrito en situación de calle y lo mete a una bodega o casa de seguridad, el animal recibe maltrato físico extremo para hacerlo sumamente agresivo", reveló.

ALISTAN MARCHA EL SÁBADO

El próximo sábado 8 de enero, en punto de las 12:00 horas, prevé una marcha para exigir justicia a las autoridades locales y estatales, por el robo de los 13 perritos y allanamiento del santuario.

Exigimos justicia y que las autoridades municipal y estatal atiendan nuestros llamados y demandas, esto se pudo evitar ya que solicitamos apoyo del municipio, pero nos ignoró como lo han hecho todas las administraciones anteriores, desde el 2013 que empezamos con esta labor", dijo el rescatista.

La manifestación iniciará frente al Museo del Paste, es decir en la entrada al municipio de Mineral del Monte, en punto de las 12:00 horas del próximo sábado.

