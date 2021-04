Riñen diputados por acusación de violencia política contra Noemí Zitle

PACHUCA.- Asael Hernández Cerón, presidente de la Junta del Congreso de Hidalgo, negó haber ejercido violencia política en razón de género contra la diputada de Morena, Noemí Zitle Rivas; aunque le ofreció disculpas la acusó de falsear lo ocurrido durante la reunión con manifestantes, el pasado martes.

En el encuentro con pobladores del Valle del Mezquital, que exigían cumplir el redireccionamiento del presupuesto del estado para aplicarlo a obras sociales en sus comunidades, la legisladora morenista señaló que el legislador le gritó: "si no puede resolver el problema diputada, renuncie".

En ningún momento hubo violencia contra nadie, salvo el momento en el que de manera ´poco amable´, la diputada Zitle le pide a uno de los manifestantes que hacía uso de la voz ´que se pusiera el cubrebocas´, que se había retirado para que su voz fuera más audible", dijo Asael.

Sin embargo, agregó el legislador panista, esta exigencia no fue pareja pues viendo que su compañero de bancada, Ricardo Baptista, no traía cubrebocas durante la reunión, no le dijo nada.

Se está pretendiendo tergiversar los hechos del martes (sic). Si se considera que hubo una mala conducta que afectó de manera persona a la diputada Zitle, sin aceptar que así haya sido... le ofrezco una disculpa. Lo que nunca voy a permitir es que se adquiera un compromiso con la gente y después se busque culpables cuando no se tiene respuesta a lo obtenido", expresó Asael Hernández.

EL CUBREBOCAS DE BAPTISTA

En su intervención, el diputado Ricardo Baptista, dijo estar indignado por los comentarios de Asael Hernández a quien llamó "mentiroso" y que su exposición no corresponde a "estar a la altura de su cargo" como presidente de la Junta de Gobierno.

No hay que mentir. Yo no sabía que lo del cubrebocas es un pretexto, nunca he tomado un sorbo de agua con el cubrebocas puesto. No es digno de un hombre que hoy se ostenta como presidente gritar y agredir verbalmente a nuestra compañera... estábamos presentes y hay una grabación", expresó.

Por ello, el diputado Baptista le pidió a su homólogo "no darse golpes de pecho", de velar y procurar por lo pobres, pues aseguró que "no lo he visto en otras ocasiones" atendiendo este problema.

VENTILA AGRESIÓN A DIPUTADA DEL PRI

En respuesta, Asael Hernández respondió: "el león piensa que todos son de su condición diputado Baptista. Le voy a recordar algo que hizo y si es violencia, nada más una porque hay muchas: usted le dijo ´chillona´ a la diputada Adela Pérez cuando pidió ser incluida para estar en la consulta indígena. Eso sí es una ofensa".

Asael Hernández dijo que a la diputada Noemí Zitle le habla como "par" (legisladores), para que cumpliera con su función de representante popular.

LA ESPOSA DE ASAEL

En su intervención, la diputada Claudia Lilia Luna Islas acusó a Noemí Zitle de haber ejercicio violencia política en razón de género contra la regidora de Huejutla, Margery Rivera Núñez, esposa de Aasel Hernández.

En una entrevista que hizo la diputada Noemí ayer, hizo referencia directa a Margery Rivera, encasillándola en un rol de género y haciendo una aseveración directa. Ayer comentaste que ibas a hacer una denuncia (contra Asael)... me pongo a disposición para acompañarte para presentarla", dijo la legisladora panista.

Claudia Lilia pidió que si esa denuncia no prospera pidió que ofrezca una disculpa pública y agregó que se pondrá a disposición de acompañar a Margery Rivera a hacer una denuncia "porque nos quejamos de una cosa y hacemos lo mismo", aseveró.





