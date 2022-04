Revocación de mandato: costosa, parcial y con acarreo, dice oposición

PACHUCA.- Miembros de la oposición señalaron que la consulta de AMLO es costosa, inútil, afecta la equidad en la contienda por la gubernatura y además conllevó el "acarreo" de personas por parte del Grupo de los Sosa Castelán.

La lideresa del PAN, Claudia Lilia Luna Islas, externó que su partido no participará en una "farsa", que costará al erario mil millones de pesos.

"El lunes el presidente se hará la víctima, culpando al INE y diciendo que no pusieron el número suficiente de casillas, aunque el Congreso no autorizó más recursos, o de todos modos va a decir que es un presidente con mayor aceptación. Es un mandatario con buena aceptación, lo sabemos, entonces ¿para qué gastar tanto en eso y no mejor ocuparlo en otras cosas?".

Lee también en LSR Hidalgo: Hidalgo: 10 municipios concentran 84.5% de tomas clandestinas

Julio Manuel Valera Piedras, del tricolor, explicó que su partido está a favor de que todos los titulares del Ejecutivo concluyan su periodo y si no hubiese este proceso, el recurso podría haberse destinado a programas como Escuelas de Tiempo Completo.

"No creemos en esta condición, que lo digo a todas luces, está generando una inequidad enorme en el proceso electoral. Estamos llenos de espectaculares que están favoreciendo a un partido", expuso.

Francisco de Jesús López Sánchez, presidente de la Dirección Estatal del PRD, informó que no participará en una "simulación".

"Ese dinero podría ser utilizado en otros rubros, por ejemplo, cuando el presidente estuvo en Zacualtipán, se comprometió a rehabilitar el sistema de agua potable, una vez que vendiera el avión. Hoy es fecha que los vecinos no cuentan con ese servicio tan indispensable".

ACARREO EN MARCHA DE LOS SOSA

Por otra parte, durante la sesión del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) los representantes del PAN, Rafael Sánchez Hernández, y del PRI, Federico Hernández Barros, demandaron al órgano ejercer sus atribuciones y solicitar a Morena que se dirija en el marco de la ley, pues este miércoles la marcha reunió a muchos "acarreados", dijeron.

"La movilización que se dio ayer vimos que descaradamente el mal llamado Grupo Universidad, que preside la UAEH institución en la que se manejan recursos públicos provenientes de los impuestos de los hidalguenses se prestaron para hacer una movilización de alumnos, maestros y demás personal a través de camiones", externó el panista.

En tanto, el vocero del PRI señaló que se pudo constatar la presencia de vehículos, combis y autobuses en las inmediaciones del estadio Revolución.





sjl