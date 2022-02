Retraso en apertura de casillas y riña; así inician votaciones del Sutspeeh

PACHUCA.- Con retraso en la instalación de casillas y riña, inicio la votación de agremiados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Sutspeeh) para elegir al nuevo secretario general por tres años.

Los candidatos de las planillas amarilla, azul y roja, Gabriela Hernández Jarillo, Almaquio Juárez Enciso y Manlio Herrera Chagoya, acusaron irregularidades como la apertura de la casilla a las 12:30 del día, pese a que debió iniciarse a las 9:00 horas.

Por ello, pedían que se pospusiera para el lunes porque no había condiciones además de que es el único centro de votación en el estado y la fila es larga. La casilla cerrará a las 18:00 horas. También se detectó la presencia de boletas con duplicidad de número.

Asimismo, lamentaron que la boleta contemple a la planilla rosa de Víctor Licona Cervantes, a quien rechazan como aspirante porque no cumplió el proceso de registro; no obstante, acusaron, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPSH) no garantizó la transparencia del proceso.

Herrera señaló que en la mañana hubo "empujones" a una mujer, mientras se señalaba que no había condiciones para el proceso, por lo que intervino la policía municipal.

Fotografías de Oliver García

