Restituye TEEH candidatos a regidores en Tasquillo y Chilcuautla

PACHUCA.- El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) dio a Morena un plazo de 24 horas para registrar a aspirantes a regidores en Tasquillo y Chilcuautla que fueron insaculados el pasado 14 de agosto.

Los juicios fueron promovidos por Daniel Velázuez Peña en el primer municipio, así como a Eliseo Aguilar Rios, Martina Escamilla García y Alejandro Moreno Muñoz en Chilcuautla, luego de que el instituto político fue omiso en inscribirlos ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).

Morena argumentó que no se registró a los promoventes porque no contaba con un número telefónico para hacerlo, lo cual no fue considerado como un argumento válido por el organismo jurisdiccional, que ordenó hacer el cambio.

"No fueron debidamente notificados de haber sido aprobado su perfil, ni se hizo la publicacion correspondiente en la fecha programada, pero estuvieron pendientes de la sesion de inaculación y se desprende que fueron elegidos", explicó la magistrada María Luisa Oviedo Quezada.

Los actores acudieron ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judiicial de la Federación (TEPJF) vía per saltum porque las campañas inician el 5 de septiembre. Los recursos regresaron al TEEH que resolvió a su favor.

