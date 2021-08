Responde SEPH a normalistas: no hay dinero para reabrir El Mexe

PACHUCA.- La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) indicó que, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19, no existen las condiciones económicas para reabrir la normal rural Luis Villareal de El Mexe.

A través de un oficio (con número de folio DGESuM/4230/2020), el titular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, Mario Chávez Campos, solicitó a la dependencia emitir una convocatoria para la licenciatura de Educación Primaria a distancia en la normal rural que permanece cerrada desde 2008.

A lo que, Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación de Hidalgo, respondió (a través del oficio SEPH/0007/2021) que debido a las restricciones presupuestales por la emergencia sanitaria el estado no cuenta con la capacidad financiera para hacer frente “a un compromiso de esta naturaleza”.

Por lo que propuso programar una reunión con Chávez Campos para establecer líneas y acciones que pudieran concretar la reapertura de El Mexe con recursos extraordinarios.

Asimismo, señaló que los tiempos de la propuesta para la convocatoria son “muy reducidos”, aunque no especifica las fechas. No obstante, consideró que es “imposible” cumplir con las tareas técnicas y operativas necesarias para poner en funcionamiento a la normal rural. Como lo son integrar un equipo de maestros, entrevistar a los aspirantes, estructurar de ingreso al Sistema Integral de Educación Normal del estado por tratarse de una institución de nueva creación y que no ha sido dada de alta y tener una plataforma capturar los datos de los aspirantes, entre otras cosas.

Rodríguez Pérez señaló que también es “fundamental” considerar la firma de un convenio de coordinación, creación, operación y apoyo financiero, en el cual se deberán estipular las condiciones de funcionamiento de la escuela.

Además, se deberá definir qué edificio de las instalaciones que actualmente albergan a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero ocupará la normal y crear un instrumento jurídico (comodato) para garantizar la legalidad de la ocupación temporal del espacio, en lo que el gobierno federal aporta los recursos para la creación de nuevas instalaciones.

LA VISITA DE AMLO

El 18 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a las exinstalaciones de El Mexe y prometió que reabriría la normal rural, que fue cerrada por el exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong.

No obstante, hasta este momento no ha sido cumplida esa promesa, por lo que egresados de la normal y aspirantes exigieron la semana pasada su reapertura y advirtieron que el próximo 25 de enero darán inicio al ciclo escolar a distancia.

