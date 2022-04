"Respeto a mujeres, pero Hidalgo no se va a escapar de la alternancia": Monreal

Ricardo Monreal señaló que no descalificará a Francisco Xavier por haber aceptado la candidatura de Movimiento Ciudadano.

PACHUCA.- Ricardo Monrreal Ávila, presidente de la Junta Política del Senado de la República, aseveró que Hidalgo, al igual que los otros cinco estados del país donde se disputan las gubernaturas, no se va a escapar de la alternancia.

Esto lo dijo luego de opinar responder al cuestionamiento sobre si la entidad hidalguense estaría preparada para que una mujer la gobierne, esto, pues la única participante de ese género es Carolina Viggiano por el PRI, PAN y PRD.



"Hidalgo está maduro para cualquier decisión que se tome. No me quiero meter con las mujeres, las respeto mucho, pero lo que creo es que el país está en transición e Hidalgo no se va a escapar", expresó el legislador de Morena.

Esto lo dijo durante una visita al Congreso de Hidalgo, donde esta tarde-noche se firmó un convenio de colaboración para que diputados y trabajadores puedan ser capacitados en los órganos de formación del Congreso de la Unión.

"Lo importante de ahora es que son elecciones libres, donde el gobierno no se mete y las trampas se están erradicando cada vez más... aunque no digo que no existan. Confío en que la ciudadanía sea la que defienda sus triunfos en los seis estados", expresó.

En esta justa electoral son una candidata, Carolina Viggiano, y tres candidatos, Julio Menchaca (Morena, PT y Nueva Alianza), Francisco Xavier, de Movimiento Ciudadano y José Luis Lima Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al preguntar su opinión sobre la decisión de Francisco Xavier Berganza, de darle la espalda a Morena para ser postulado como candidato del partido Movimiento Ciudadano, Monreal no quiso entrar en controversias.

"Francisco Xavier es un político profesional y lo respeto. Si el no obtuvo la nominación por Morena y se fue por otro partido no voy a descalificarlo ni a él ni a nadie, es más, ni al PRI ni al PAN, todos están haciendo su lucha", expresó.

Durante el evento, Jorge Hernández Araus, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, detalló que esta colaboración tiene como fin fortalecer a los diputados, así como a servidoras y servidores públicos, en los temas legislativos para que se vea reflejado en el incremento de la calidad de los trabajos del Poder Legislativo.

sjl