Reportan quinto sismo del mes en Hidalgo

PACHUCA.- La madrugada de este martes 14 de junio se registró el quinto sismo del mes en Hidalgo, según informó en sus redes sociales el Servicio Sismológico Nacional.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:35 horas de este martes 14 de junio de 2022, con una magnitud de 3.3, con epicentro en el municipio Progreso de Obregón.

SISMO Magnitud 3.3 Loc. 6 km al NORTE de PROGRESO, HGO 14/06/22 03:35:44 Lat 20.29 Lon -99.19 Pf 5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 14, 2022

Un par de días antes, en este mismo municipio también se registró un sismó, el 12 de junio de 2.5 grados.

De la misma manera, el 9 de junio, el Servicio Sismológico Nacional informó en sus redes sociales de un sismo magnitud 2.7 grados, también en Progreso.

Los otros dos de los que se tienen registro ocurrieron en Tizayuca, el 10 de junio con un reporte de 2.8 grados, y en Ciudad Sahagún, Tepeapulco, de 3.7 grados el 7 de junio.

¿QUÉ HACER EN CASO DE SISMO?

En Hidalgo no son ni muy frecuentes ni de alta magnitud los sismos; sin embargo, es importante prevenir este tipo de fenómenos, por lo mismo que no pueden ser predecibles.

Lo más importante es contar con un Plan Familiar o Programa Interno de Protección Civil.

Lee también en LSR Hidalgo: Conoce a Maurilio, un hombre de 107 años que vive en Pachuca

Verificar en el hogar hundimientos, desplomes o grietas y fisuras existentes.

Preparar una maleta de vida con elementos básicos: lámpara, papel higiénico, botiquín de primeros auxilios, llaves, dinero, radio, teléfono celular, alimentos no perecederos y botellas de agua.

Mantén tus dispositivos electrónicos con batería y de ser necesario lleva contigo una carga adicional.

Determina con tus familiares y amistades las zonas de menor riesgo y puntos de reunión de tu casa o área de trabajo.

Durante el sismo, mantén la calma, no corras, no grites, no empujes, evacúa el inmueble o colócate en la zona de menor riesgo.

(Fotos: Ilustrativa web)

jgp