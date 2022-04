Reportan comerciantes del Centro "respiro" por ventas en Semana Santa

Pachuca. - El sector comercial del Centro Histórico de Pachuca reportó un aumento en las ventas durante este fin de semana. Gonzalo Martínez tiene un negocio de comida en el mercado primero de mayo, aseguró que sus ventas se triplicaron.

En entrevista aseguró que, si bien las ventas aumentaron, el dinero debe repartirse entre las personas que colaboraron durante la Semana Santa que usualmente es el doble de los trabajadores de base.

Yo tengo diario a cuatro personas que me ayudan a lo de las mesas, pero en estos días sí le llamo a otros. Lo que sí que nos fue bien, sí es una lanita que cae".

Aunque su negocio no frenó actividades por la pandemia del coronavirus, explicó que durante los dos años anteriores sus ventas cayeron a más de la mitad. "Hubo días que no me llevé ni 50 pesos y no es solo mi familia, también es la de mi gente".

Explicó que, aunque este fin de semana largo le beneficio con ganancias triples, debe reservar una cantidad de dinero para cuando las ventas no son tan altas, generalmente es entre agosto y octubre.

Agregó que la recuperación económica de su negocio va lenta, ya que en otros años a estas alturas tenía un capital ahorrado más grande.

El año pasado ya no sabíamos ni cómo íbamos a pagar sueldos, ni pagar servicios. Pensamos en cerrar, pero aquí seguimos".

Otros vendedores de este cuadro de la ciudad confirmaron el incremento de ventas. En el recorrido que realizó LSR Hidalgo constató que restaurantes, pizzerias, heladerías, taquerías y otros negocios de comida tuvieron una alta afluencia.

Lo mismo con otros negocios de diferentes giros como zapatos, joyería, mochilas, entre otros.

En las calles aledañas al Reloj de Pachuca, también fue evidente el incremento de vendedores ambulantes de frutas y artículos para la cocina y en la plaza Independencia hubo una vendimia cultural.

La cifra oficial de derrama económica será dada a conocer en los próximos días con las cámaras empresariales. Mientras que de la voz de los comerciantes como Gonzalo "fueron buenos días de venta".





