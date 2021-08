Renuncia de Urzúa por descomposición económica: Osorio

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, atribuyó la renuncia de Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la descomposición de la economía nacional.

El senador priísta dijo que la renuncia de Urzúa ratifica que las acciones en materia económica no son las correctas, ya que el ex funcionario federal no desea ser parte de la descomposición económica nacional.

El también ex gobernador de Hidalgo consideró que se aprecian en todos los sectores de forma equivocada la austeridad, ya que se ha recortado al sector salud e impacta los servicios para la atención a las guarderías, estancias infantiles, infraestructura y la construcción del país.

El ex secretario de Gobernación expuso que la carta de Carlos Urzúa exhibe que hay “una mano negra” que está tomando las decisiones en la Hacienda pública del país, por lo que reiteró que no se están haciendo las cosas de forma correcta en la economía nacional.

Miguel Ángel Osorio Chong cuestionó que las acciones de austeridad implementadas por el gobierno federal no están resultando benéficas para la ciudadanía, ya que se observa en la economía del país y la falta de crecimiento esperado para este año.

IGS