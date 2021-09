Renovación del PAN el 28 de noviembre; presidente, conforme

PACHUCA.- El 28 de noviembre se llevará a cabo la renovación del Comité Directivo Estatal del PAN, informó el dirigente Cornelio García Villanueva, quien dijo estar conforme con que el órgano nacional reservara a Hidalgo entre los estados donde sólo se postularán mujeres.

García negó que esto sea una limitante, aunque la determinación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) le impedirá buscar la reelección para el periodo 2021-2024.

Claro que no, las capacidades no tienen género. En ese sentido estoy tranquilo de que Acción Nacional quede en manos de una mujer para el próximo proceso en Hidalgo porque las capacidades no tienen ni colores ni sabores ni género y en el PAN Hidalgo hay mujeres muy valiosas".

El proceso será abierto, mediante una convocatoria y la inscripción de las aspirantes, de las cuales ocupará el cargo la que obtenga la mayoría de votos en una elección en la que pueden participar 3 mil 715 militantes, explicó.

Lee también en LSR Hidalgo: Vulneró alcalde de Tlaxcoapan derechos de síndica negándole información

Hasta ahora, se mencionan al interior del partido los nombres de Claudia Lilia Luna Islas, exdiputada local, y de la exfuncionaria de Pachuca Jenny Marlú Melgarejo Chino para participar. Desde el periodo 2000-2003, cuando estuvo al frente Marisol Vargas, el PAN no ha tenido otra lideresa.

sjl