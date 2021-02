Relaja Hidalgo ocupación de transporte, podrá operar a 80%

PACHUCA.- El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), José Luis Guevara Muñoz, anunció que se permitirá que el transporte público de Hidalgo incremente su cupo máximo de pasajeros a un 80 por ciento.

Lo anterior forma parte del programa Transporte Seguro, Concesionario Responsable anunciado hoy por la tarde en conferencia de prensa.

De acuerdo con el funcionario, quienes se sumen a las nuevas medidas tendrán que vigilar que los pasajeros no presenten síntomas de coronavirus, mantener sus unidades limpias, no podrán transportar más de un pasajero en la parte de adelante y los choferes que tengan malestares de enfermedades respiratorias no podrán trabajar. De lo contrario serán expulsados del programa.

Por su parte, Sergio Vargas Téllez, secretario de Desarrollo Económico, anunció la implementación de nuevas acciones de digitalización de la actividad comercial. Entre ellas, asesorarán a los empresarios para el desarrollo de plataformas digitales de comercialización y sistemas de cobro digitales.

También recordó que ya se puso en marcha el programa Impulso NAFIN-Hidalgo 2020, un fondo a través del cual ofrecen créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas, con plazos de hasta 5 años para pagarlos y montos que van desde los 50 mil hasta los 50 millones de pesos.

El secretario de desarrollo económico indicó que dicha bolsa es de 240 millones y que hasta el momento ya se han liberado 60.

Además, otorgarán el Distintito Escudo a los comercios que cumplan a cabalidad las medidas sanitarias, con lo cual los clientes y trabajadores sabrán que se encuentran en un espacio seguro.

