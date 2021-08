Reinsertarse en sociedad, el siguiente paso para Mauro tras salir de la cárcel

PACHUCA.- El sol está en su punto más caluroso, parece un día como cualquiera pero para Mauro Domínguez García no lo es: hoy sale en libertad del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca. Para quien cumplió una condena, afuera la vida ya es otra, la reinserción social se vuelve un largo camino lleno de obstáculos.

Usualmente estos son días de visita, afuera hay una larga fila de personas que espera ver a sus familiares, en entradas y salidas hay un operativo de seguridad, porque recientemente se fugaron dos personas de ese centro.

Para Mauro el día es otro, hace poco le avisaron que saldría libre. Por la mañana se despidió de los amigos que hizo adentro del penal, luego, caminó de regreso a la vida que dejó cuando entró por un ilícito.

¿A DÓNDE VAS?

Voy a mi casa, con mi familia, yo ya no quiero volver aquí, hay muchas cosas que no me gustaron, no puedo darles detalles, sólo puedo decir que no es bonito estar en ese lugar".

No trae pertenencias, salió con un gorro, pantalones de mezclilla y una playera sin mangas, el furor le gana, grita a todos que "ya salió" y la gente que hace fila para ingresar a día de visita le sonríe, le aplaude, le grita: "¡sí se pudo!"

La emoción le hace quitarse la playera, corre en círculos, como en la vuelta de la victoria de las competencias deportivas, les dice que ahora busca trabajo para volver con su familia que lo espera en Santa María Nativitas, su tierra de origen.

La gente que espera para ingresar a la visita saca monedas o billetes de sus bolsillos, se lo da y le desea suerte y sobre todo, que no vuelva.

Antes de emprender camino hacia el bulevar, dice que él ya no quiere volver a la cárcel, ya estuvo una vez, y la reincidencia le hizo regresar. Además, hace un llamado a que los jóvenes se cuiden para no caer presos.

¿QUÉ QUIERES AHORA?

Estar en paz conmigo mismo y con mi familia, para no regresar a este lugar que no es nada bonito. Yo vine por firmas, y pues a veces por no hacer las cosas como uno debe, uno vuelve a estos lugares, y la verdad es que no se lo recomiendo a nadie, muchas veces, no sabemos lo que tenemos hasta que ya caso lo tenemos perdido".

¿POR QUÉ VEMOS AL CASTIGO COMO SOLUCIÓN?

Para Yolanda Molina, abogada de derechos humanos, el tema de la readaptación social está muy lejos de ser lo que se espera para las personas, ya que la sociedad ve la cárcel como un castigo o como una venganza en lugar de como un espacio de reintegración.

En realidad estos programas no buscan la readaptación, ni la reinserción de las personas en la sociedad, (...) como está pensado el sistema penitenciario, no permite, ni genera las condiciones para que las personas que delinquen puedan tener una reintegración social".

Uno de los puntos en cuestión es que quien cumple una condena queda con un sello de antecedentes penales, lo que se convierte en un acto de discriminación en varios lugares, y que les imposibilita a encontrar un empleo o mejores condiciones de vida, para ellos y para su familia.

Te deja un marcaje social y jurídico de por vida, no hay una reparación integral, ni un fin, más bien quedas marcado como una personal mala".

La entrevistada considera que es necesario que la sociedad replantee lo que significa el castigo y el punitivismo, ya actualmente el sistema acusatorio y penal tipifica conductas como delitos, pero esto no garantiza que la condena sea una forma para que quienes cometen un delito retomen su vida.

Enfatizó que debe tomarse en consideración a las víctimas, sin que esto represente más formas de venganza, violencia o desigualdad social.

También se piensa que a la cárcel uno llega para morirse, por eso creo que necesitamos pensar en lo que es el castigo y en porqué lo vemos como solución".





