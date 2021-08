Regresan la candidatura a El Cochiloco en Cuautepec

PACHUCA.- Por mayoría, la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) restituyó la candidatura de José Gerardo Olmedo Arista alias El Cochiloco, abanderado del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH) en Cuautepec de Hinojosa.

Sesión virtual de la Sala Toluca.

El 20 de septiembre, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) revocó la postulación con el argumento de que el aspirante fue inhabilitado en dos expedientes diferentes: CM-CHH-PA-PER-002/16 y 004//16, del 18 de febrero de este año al mismo día de 2023, por negligencia administrativa.

Sin embargo, el actor argumentó que estos fueron impugnados ante las salas tercera y cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo, con lo que los magistrados en materia administrativa le otorgaron la suspensión provisional para que los hechos se mantengan en el estado en el que se encuentran.

La propuesta del ponente Juan Carlos Silva Adaya señala que el procedimiento sancionador no ha causado ejecutoria, pues se encuentra impugnado, además de que no contó con una defensa adecuada a la resolución del TEEH porque este no fue debidamente notificado por el tribunal estatal.

El magistrado David Avante Juárez votó en contra del proyecto con la justificación de que en la legislación previa –Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos– establece que está sanción de inhabilitación tomaba efectos a partir de la notificación, por lo que no requerían de la “firmeza” para cumplimentarse. Además, en caso de resultar electo y que no proceda la impugnación, podría ser removido del cargo.

Marcela Fernández Domínguez argumentó su voto a favor del proyecto con que sólo las autoridades jurisdiccionales pueden suspender los derechos de votar y ser votados de una persona, en este caso el Tribunal Administrativo.

OBJETIVO DELINCUENCIAL

El pasado 18 de junio, en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I), el gobernador Omar Fayad Meneses presentó 17 objetivos de seguridad pública en el estado, entre los que aparecen tres exalcaldes, incluido Olmedo.

El abanderado del PESH fue vinculado con huachicoleo e ilícitos derivados, aunque hasta el momento la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) no ha informado sobre alguna carpeta de investigación en su contra.





