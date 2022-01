Regresan dictamen que propone a Ramiro Lara como titular de Derechos Humanos

Han trascurrido dos sesiones, en las que no se ha tocado el tema. Una, no entró a tiempo en cuanto a horario (hace ocho días), por lo tanto, no quedó integrada en la orden del día. Hoy, fue solicitado por la presidenta Michel Calderón, mediante escrito, ser devuelto el dictamen a la comisión y esto implicó sacarlo del orden del día", expresó.