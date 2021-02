Registran primera muerte materna en Hidalgo de 2021

PACHUCA.- En la última semana de enero se registró la primera muerte materna en Hidalgo de este año, de acuerdo con información de la Dirección General de Epidemiología (DGE), de la Secretaría de Salud federal (Ssa).

Según el informe semanal para la vigilancia de muertes relacionadas con el embarazo, el deceso ocurrió durante la última semana de enero y la mujer no recibía atención médica. No obstante, el documento no detalla edad ni lugar de muerte ni el motivo.

A nivel nacional suman 111 fallecimientos y la primera causa de muerte sigue siendo la covid-19 con 61 casos confirmados y siete sospechosos.

Las entidades con más defunciones maternas son Estado de México con 23, Nuevo León con 12, la capital del país con 9, Guanajuato con 7 y Jalisco con. En total, estos cinco estados cumulan el 52.3 por ciento de los fallecimientos registrados en el país.

El año pasado, en Hidalgo se registraron 11 muertes maternas, de las cuales dos fueron a causa del nuevo coronavirus.

Mientras que México cerró el año con 834 fallecimientos, lo cual significó un incremento del 20.8 por ciento en comparación con 2019, año en que se registraron 690 defunciones de mujeres relacionadas con el embarazo.

Además, en 2019 la principal causa de este tipo de muertes eran las hemorragias obstétricas y en 2020 el virus SARS-CoV-2 llegó para convertirse el principal padecimiento que complicaría los embarazos y ocasionaría defunciones.

En este contexto, México es el país con el mayor riesgo de mortalidad materna de la región de las Américas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

