Registran candidatura común Juntos Haremos Historia para gubernatura

PACHUCA.- Los partidos Morena, Nueva Alianza Hidalgo, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) registraron la candidatura común Juntos Haremos Historia para la elección de la gubernatura de Hidalgo, cuyo abanderado será Julio Menchaca Salazar.

Respecto del gobierno de coalición, en caso de triunfo, César Cravioto Romero, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, sostuvo que un solo grupo dejará de tener el control en la entidad, pero la participación de otros actores dependerá de su desempeño durante las actividades proselitistas.

Cuando se conforma una campaña y se hace un buen trabajo, quien encabece esa campaña y después encabezará el gobierno, pues se fijará en los compañeros y compañeras de los distintos partidos y los compañeros que no tienen partido y tienen que aportarle al estado, así va a ser".

Fue cuestionado sobre la percepción de la autoridad electoral, ya que su partido busca la remoción de los consejeros Miriam Saray Pacheco Martínez y Christian Uziel García Reyes, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no encontró elementos para sancionarlos por las fallas del PREP 2020.

"Siempre tenemos que exigirle a la autoridad correspondiente que haga su trabajo conforme a sus propias responsabilidades, mientras lo hagan nosotros no tenemos ningún problema. Si vemos que empiezan a hacer distorsiones y el árbitro deja de ser imparcial, lo señalaremos, por lo pronto esperamos que hagan su trabajo conforme a sus obligaciones constitucionales", reviró.



También participaron Honorato Rodríguez Murillo, secretario general del Verde; Javier Vázquez Calixto, comisionado político del PT; Sergio Hernández Hernández, presidente de Nueva Alianza, y Sandra Alicia Ordoñez Pérez, líderesa de Morena.

PAN SE CREE SUS PROPIAS FAKE NEWS

El representante negó que exista una disminución en las preferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, derivado de los señalamientos en medios por el estilo de vida de su primogénito y un supuesto conflicto de interés, como sostiene Acción Nacional, e invitó a ese partido a promover la revocación de mandato para comprobarlo.

Los panistas se creen sus propias fake news, ya está demostrado que no hubo ningún tema en la renta de está casa. Es una empresa trasnacional que lleva 60 años en Pemex. No hay un empate técnico, está claro que la ciudadanía quiere una transformación, aunque ellos están disimulando que son la alternancia, está claro a quienes abanderan. El PAN no es más que el patio trasero del PRI en Hidalgo".

También restó relevancia a la reunión del secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, diputada Carolina Viggiano Austria, abanderada de la coalición Va por Hidalgo, ya que forma parte de su trabajo como servidor y también se ha reunido con el senador Menchaca.

