Región cohetera de Hidalgo, a la deriva por suspensión de festejos

Hemos estados sin el trabajo, hemos batallado y no hay de otra que buscar otros trabajos para mantener a la familia porque si nos quedamos con los brazos cruzados, ¿cómo?, ha habido trabajos en albañilería, otros trabajitos de la agricultura. Pero no es mucho, son dos o tres días que no son suficientes para los gastos que uno solventa semanal o quincenal".