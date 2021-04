Regidora de Atotonilco seguirá como suplente de Leticia Chapa

PACHUCA. - Modesta Lozano López continuará como regidora suplente de Elba Leticia Chapa Guerrero, en el ayuntamiento de Atotonilco El Grande, señaló la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto, luego de que la actora impugnó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) que restituyó como titular del cargo a la regidora propietaria.

Lozano rindió protesta como regidora en lugar de Chapa el 15 de diciembre, con el argumento de que la segunda no acudió; sin embargo, el TEEH mencionó que para estos supuestos existe un procedimiento especial que no se siguió, pues no se acredita que la propietaria fuera debidamente notificada de fecha, hora y lugar del acto cívico.

El artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal señala que tras la ceremonia de instalación el alcalde presidirá la primera sesión del nuevo ayuntamiento, en la que, en su caso, se acordará notificar de inmediato a los miembros propietarios electos ausentes, para que asuman su cargo dentro de cinco días, transcurrido el plazo, los suplentes entrarán en ejercicio definitivo de sus funciones, salvo en casos de enfermedad o causa justificada.

La suplente acudió a la Sala Toluca porque consideró que le asiste un derecho para desempeñar el cargo, el cual se vio violentado con la decisión del tribunal local.

El magistrado David Avante Juárez indicó que esto no es así, pero pidió al organismo de Hidalgo pronunciarse para garantizar que la actora continuará como suplente, pues el único que puede removerla como edil suplente es el Congreso de Hidalgo.





