Regateo, hambre y caminatas, así es el día a día de una artesana de muñecas

PACHUCA.- Regateos, hambre y largas caminatas es lo que Juana, mujer indígena de 75 años de edad, tiene que vivir diariamente como vendedora de muñecas de trapo que ofrece en calles, plazas y jardines de Pachuca.

Entre 7:30 y 8:00 de la mañana sale a trabajar de su casa, que renta junto con otras mujeres artesanas, en el fraccionamiento El Palmar. Se alista todos los días trenzándose el cabello negro con listones de colores. También, se pone un sombrero blanco, chanclas negras, calcetas azules, falda verde, blusa blanca con bordados y una sudadera, que la hacen ver como una muñeca de las que vende.

Lleva consigo una canasta de palma cargando en su brazo. Ahí echa las muñecas de trapo, de muchos colores, así como servilletas bordadas para tortillas y llaveros con rostros de las mismas muñequillas que hace. A su espalda se echa un reboso donde carga una botella de agua y pan.

Su primera parada la hace en un portón, ubicado sobre la avenida principal del Palmar (calle Iztaccíhuatl) donde venden por las mañanas tamales y atole, y por las tardes-noches gorditas y quesadillas.

"Ahí la señora (dueña) me deja ponerme a un lado para vender. Luego me invitan un tamal y un atole", dice la adulta mayor con voz tímida, quien no suelta del brazo la canasta con las artesanías que vende.

Juana es originaria de un poblado cercano a Amealco, Querétaro; dice llevar cerca de 25 años viniendo a la capital hidalguense a vender sus artesanías que de niña, su mamá y abuela, le enseñaron a hacer.

La segunda parada es una panadería. Se ubica sobre la avenida Constituyentes en la colonia Constitución. Afuera del negocio espera pacientemente a que alguna persona le llame la atención los colores de las muñecas y le compre una.

Las muñequitas cuestan 60 pesos. En esa ocasión solo llevaba medianas, pero también hace grandes que vende entre 130 y 160 pesos; además, comercializa servilleta en 120 pesos y llaveros de 70 pesos.

Con la pandemia, dice, no se ha enfermado. Incluso, presume que ya se vacunó contra covid-19 "y no me dolió nada", dijo la mujer tras agarrar confianza al reportero que le pidió una entrevista para conocer más de su actividad.

Tras caminar cerca de seis kilómetros, Juana hace una tercera parada en el parque de los Hombres Ilustres, cerca de Plaza Juárez. De ahí se va al centro, especialmente, a "ranchear" a la calle Guerrero, como se dicen cuando no se quedan en un lugar fijo.

"Acá en Pachuca vendo mis muñequitas. Mucha gente me conoce pues ando de aquí para allá en las calles ofreciendo, también, servilletas bordadas para las tortillas y llaveros, cuando gusten", expresa

NO ME GUSTA QUE ME REGATEEN

En más de una ocasión, a Juana le han regateado. Es casi común, dice que le pregunten: "¿y ya es lo menos?". Comenta que, para hacer una muñeca "me llevo mi tiempo"; por lo regular, las hace en las tardes-noches que llega de vender.

"Una vez me querían dar 50 pesos por una muñeca. La verdad es que no me gusta, pero a veces tiene que ser así para vender", dijo la mujer quien dice tener familia en Huichapan, donde sus hijos se dedican a la alfarería.

A veces, dice, se tiene que aguantar el hambre. Por ello, se carga unos cocoles que compra en una panadería de la colonia. También, compra tortillas de maíz y queso, haciéndose unos "tacos placeros".

La mujer de 75 años no calculó cuánto dinero llega a sacar de la venta de muñecas de trapo. Sin embargo, mientras le queden fuerzas, ella seguirá recorriendo las calles de la ciudad para ofrecerlas.

Fotografías de José Antonio Alcaraz





sjl