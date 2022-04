Refinería Tula se cae; gerente responsabiliza a cuñado del hermano de AMLO

TULA DE ALLENDE.- Felipe Alberto Careaga Campos, gerente de la refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, señaló al director de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) Marcos Manuel Herrería Alamina de prácticamente ser el responsable de las deficiencias del complejo.

Y es que el funcionario fue captado en video mientras sostenía una reunión a puerta cerrada con sindicalizados que anteriormente habían protestado y parado actividad porque reclamaban uniformes y desbloqueo de plazas y ante ellos les expresó que dicha persona los bloqueó, dejó sin personal y además ser advenedizo y sin experiencia.

"Yo lo que les pido muchachos es que cerremos la pinza; yo estoy reclamando que a mí me falta la gente, y no para que me hagan trabajos para mí, porque la refinería se está cayendo: no hay preventivo (mantenimiento), no hay predictivos, no podemos atender los correctivos", expresó Careaga Campos.

En ese sentido, reiteró que el personal faltante es necesario para "levantar" la refinería, pero señaló a Herrería Alamina y tras apuntar que es cuñado del hermano de presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó que su posición es que no hace falta persona alguna para el complejo.

AUNQUE LE PUEDE COSTAR PUESTO, INCITA A PROTESTAS EN CDMX

Ante lo anterior, el gerente de la refinería de Tula de Allende se refirió a los trabajadores inconformes y a propósito les sugirió que su acción de protesta en lugar de hacerla en Hidalgo la realicen en la torre ejecutiva de Pemex en la CDMX y de ello, apuntó que él se encontraba haciendo su parte sin precisar más.

"Muchachos, y fíjense lo que les estoy diciendo: a mí me puede costar mi trabajo por incitarlos, pero yo no tengo miedo, hay un señor que nos está bloqueando y para que sepan es pariente del presidente (AMLO)", dijo, al señalar que tal llegó de la calle, sin estudios y asegurar que la plantilla laboral extra no hace falta.

Por lo que nuevamente se dirigió a los manifestantes y les sugirió "armarnos de pantaloncitos" y acudir a reclamar al edificio de Pemex que está ubicado en la avenida Marina Nacional 329 de la delegación Miguel Hidalgo; "a ver, esa es la condición, hay que armarnos de pantalones", añadió.

Antes de que el clip fuera cortado, Careaga Campos aseguró que Pemex si bien vale la pena, acotó que no por un político que estará seis años de administración "nos va a desgraciar, ¿sale?", por lo que reiteró la frase de armarse y que las pancartas mostradas en la protesta mejor sean llevadas a la sede de la paraestatal.

ALTOS DIRECTIVOS LO SEÑALARON DE HUACHICOLEO

En marzo de 2021, por órdenes del director general de Pemex Octavio Romero Oropeza y del director corporativo Herrería Alamina fueron iniciadas seis carpetas de investigación contra los gerentes de las seis refinerías del país, ello bajo acusaciones de estar supuestamente involucrados en el huachicoleo.

Entre tales funcionarios se encontró Careaga Campos, gerente del complejo Miguel Hidalgo de Tula de Allende Hidalgo; en ese sentido, el presidente AMLO expresó en declaraciones pasadas que las querellas continuaban, aunque aceptó que en torno al caso ha habido diferenciad en su gabinete.





cem