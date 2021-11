Recursos eran para ellos, no para la gente: Padierna sobre alcaldes

PACHUCA.- María de los Dolores Padierna, delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para los gobiernos municipales, aseguró que los ediles que requirieron más recursos en la Cámara de Diputados para obra son aquellos que no tienen la visión del gobierno federal.

"Esos alcaldes que fueron a la Cámara son del PAN, del PRI, de quienes no comparten nuestro proyecto y quienes quisieran que regresáramos al antiguo régimen, cosa que ya no va a pasar. En realidad, siempre que se les daban más recursos, era para ellos, no para la gente", señaló en su visita a la entidad.

Previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, munícipes del país acudieron a San Lázaro para que se etiquetaran recursos para sus obras; sin embargo, la respuesta de los representantes morenistas fue que el recurso bajará a través de las secretarías del gobierno de México o de sus estados.

De Hidalgo transitaron presidentes municipales del PRD y el PRI.

Legisladoras como Simey Olvera Bautista acusaron que a algunos alcaldes fueron engañados para acudir, pese a que no es función de los congresistas etiquetarles presupuestos individuales; incluso, manifestó que "Hidalgo es de los estados que menos recaudan, pero que sí están pide y pide".

Padierna sostuvo que la reunión con militancia y autoridades locales de este miércoles no tuvo un fondo electoral, sino hablar con los integrantes de los municipios sobre su labor.

Les tengo 17 propuestas a ellos, no todo es dinero, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ellos me van a enseñar a mí cómo están gobernando. Estoy llamando a una convención municipalista en la Ciudad de México con la finalidad de repensar el artículo 115 de la Constitución, ver qué papel juegan los alcaldes en la Cuarta Transformación".

Reconoció que la administración debe ser capaz de mejorar sus presupuestos y se debe repensar la forma de ser de las regidurías y alcaldías.

ALCALDES CHAPULINES

La representante del CEN fue cuestionada sobre aquellos presidentes municipales que no han concluido su cargo y se registraron para contender por la gubernatura de Hidalgo, lo cual no siempre es visto de buena forma por la ciudadanía.

"Si alguien tiene aspiraciones, son legítimas, espero que mis compañeros estén atendiendo ambas cosas", externó en referencia al tema político y al gobierno local.

jgp