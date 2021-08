Rechazan PAN y PRD retraso de elección 2020

PACHUCA.- El gobierno del estado, Morena y el PRI se pronunciaron a favor del retraso de elecciones de ayuntamientos; no obstante, el PRD y Acción Nacional rechazaron el planteamiento, con el argumento de que existen protocolos para efectuar el proceso.

El lunes, Secretaría de Salud de Hidalgo solicitó la intervención de su homóloga federal para aplazar el proceso y ayer el mandatario Omar Fayad Meneses declaró que sería mejor esperar porque las campañas representarían un riesgo de contagio.

Durante sesión virtual, el representante perredista ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Ricardo Gómez Moreno, sostuvo que el semáforo rojo está relacionado con las acciones emprendidas por el gobierno estatal, por lo que si existen condiciones desfavorables son responsabilidad de éste.

Hay que recordar que el INE planteó tres escenarios y en este contexto el gobierno del estado no se involucró en el estudio y análisis de cuáles eran las mejores condiciones para reanudar el proceso, por eso nos causa extrañeza lo que ha circulado por la SSH y la declaración el gobernador respecto de su posición para suspender nuevamente sin ninguna base que pudiera consolidar el planteamiento”, explicó.

Si aún no hay condiciones, porque Hidalgo es uno de los seis estados que permanecen en rojo, no ha servido de nada el confinamiento de la ciudadanía, que no hayan salido a trabajar, lo cual deriva en la pérdida de empleos, señaló.

Por su parte, Rafael Sánchez Hernández, representante del PAN, externó que existen mecanismos para celebrar comicios manteniendo la sana distancia, con uso de gel y cubrebocas.

Dijo no cuestionar el trabajo del gobernador, pero sí que no se haya remitido copia de la solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE), siendo que es una institución autónoma y responsable de la organización de las elecciones.

Federico Hernández Barros, del PRI, defendió las acciones del gobierno estatal para reducir los contagios como el Hoy no Circula, suficiencia hospitalaria y las pruebas rápidas, pese a que Hidalgo es cercano a la zona metropolitana del país, donde se han concentrado los casos.

En las últimas semanas ha habido cambios en la metodología utilizada por la Secretaría de Salud Federal que ha implicado que el estado permanezca todavía en semáforo rojo”.

Hasta el cierre de esta nota se reportaron 5 mil 212 aspirantes registrados en 327 planillas, de las cuales 33 corresponden al PAN, 47 al PRD, 38 a Más por Hidalgo, 42 a Movimiento Ciudadano, 68 a Nueva Alianza, 32 al Partido Verde, 15 a Morena, 16 a la candidatura común PAN-PRD y 36 a aspirantes independientes.









