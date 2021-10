Rechaza magistrado otorgar Medalla al Mérito a procurador Alejandro Habib

PACHUCA.- El magistrado Leodegario Hernández Cortez se pronunció contra la entrega de la Medalla al Mérito, prevista para este jueves, a Alejandro Habib Nicolás, actual procurador general de Justicia de Hidalgo.

Señaló que el 26 de agosto la mayoría de quienes integran el pleno, integrado Manuel Alberto Cruz Martínez y Rosa Amparo Martínez Lechuga, eligió al servidor, pero Hernández votó en contra, "luego de un análisis profundo".

Estoy convencido de que el otorgamiento de esta presea conlleva un análisis serio, objetivo y exhaustivo, a efecto de distinguir la trayectoria académica y profesional de juristas destacados en el ámbito electoral, lo que implica reconocer su aportación en la materia, y su contribución al desarrollo democrático de nuestro país y nuestro estado".

En el comunicado emitido en sus redes personales, Hernández informó que propuso dos nombres para recibir la condecoración: José de Jesús Orozco Enríquez, exmagistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, y Mario Ernesto Pfeiffer Islas, expresidente del Tribunal Electoral de Hidalgo y del Instituto Electoral.

Tomando en consideración que pertenezco a un órgano colegiado donde deben prevalecer la diversidad de ideas y respeto, si bien no comparto la decisión de la mayoría, pues creo firmemente que la pluralidad de pensamiento constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia".

Habib fue nombrado procurador el 27 de agosto pasado, entre señalamientos porque en su cargo anterior como ombudsman, al que llegó en agosto de 2018, recibió recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por no investigar adecuadamente en dos expedientes.

La 81/2020 ingresada en octubre de 2018 porque fue omisa en la discriminación que sufrió un menor con discapacidad por parte del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), mientras la 25/2020 por no investigar de forma adecuada un caso de tortura, que no ocurrió en su administración, pero del que no dio seguimiento.

Como magistrado electoral fue el responsable de juzgar la elección de Mineral de la Reforma en 2011, en la que se revocó el triunfo de Acción Nacional en favor del priista Filiberto Hernández Monzalvo.

