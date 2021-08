Rechaza Crespo primer debate; “son juez y parte”, dice

PACHUCA.- El candidato independiente a la alcaldía de Pachuca, Ricardo Crespo Arroyo, rechazó participar en el primer debate convocado para esta tarde en la plaza Independencia y criticó que quienes lo organizan sean los mismos que participen.

“Ayer me enteré del debate. Yo no recibí ninguna invitación. Yo no sé si sea debate o no, pero bonita cosa que ahora son juez y parte, ahora ellos se organizan sus debates. Yo creo que debe de tratar con seriedad, los candidatos, que los estén organizando, una situación de esta, debe ser un tema institucional”, señaló.

“Yo creo que ya van de la manita, ¿no? Yo creo que ya van juntitos. Ya nos pusimos de acuerdo tú y yo, tú dices esto y yo digo l’otro y a todo dar. Yo creo que falta el principio de democracia”, externó.

Por otra parte, confirmó su asistencia al debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) que se efectuará el lunes 5 de octubre a las 13:00 horas con todos los candidatos a alcalde de la capital.

Respecto de los llamamientos para intercambios de puntos de vista que hicieron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado y el Colegio Libre de Hidalgo, expuso que están en análisis.

DEMANDAN COMPARECENCIA DE CONCEJO

Junto con su compañera de fórmula, Guadalupe Orona Urías, Crespo Arroyo ingresó un oficio al Congreso de Hidalgo para demandar que se llame a comparecer a Tania Meza Escorza, presidenta del Concejo Municipal Interino de Pachuca para que informe sobre el estado que guarda la administración.

