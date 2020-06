Rechaza alcalde de Atotonilco de Tula pago a regidores

PACHUCA.- El presidente municipal de Atotonilco de Tula, Raúl López Ramírez, impugnó la resolución del Tribunal Electoral del estado de Hidalgo en el juicio TEEH-JDC-006/2019 y acumulados, en el que ordenó el pago de diversas prestaciones.

El año pasado, el alcalde inició un procedimiento de responsabilidad administrativa contra Héctor Rodríguez López, Alfredo Rodríguez Mendoza, Javier Rodríguez Moreno, Elías Gustavo Salazar Rodríguez y Juana Rodríguez López –del que no ha especificado el motivo–.

El 1 de octubre de 2019 se dictó resolución en el expediente CONTRALORIA/ATT/48-09-2019/204 y se ordenó la suspensión del pago de remuneraciones a los regidores correspondiente a octubre, noviembre y diciembre, así como la parte proporcional de aguinaldo a ese trimestre.

Los ediles se inconformaron ante el organismo jurisdiccional local, pero éste se declaró incompetente porque los procedimientos de responsabilidad administrativa no son tutelables por la materia electoral.

No obstante, el tribunal consideró que se violentaron sus derechos respecto del pago de enero, febrero y la primera quincena de marzo, además de los días que se acumularan hasta el cumplimiento de la sentencia, porque estos no estaban incluidos en el procedimiento, pero no fueron pagados, así como el aguinaldo del periodo enero-septiembre de 2019.

El alcalde controvirtió la sentencia del 13 de marzo y acudió ante la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde el expediente ST-JE-14/2020 fue turnado a la ponencia del magistrado David Alejandro Avante Juárez.

