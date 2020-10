Realizarán concurso virtual de altares de Tulancingo

TULANCINGO.- En el marco de la celebración mexicana de Día de Muertos, realizarán el concurso "Por mis raíces", en el cual los participantes tienen que mostrar sus altares a través de un video con una narración sobre el significado de cada objeto, informó la Presidencia Municipal de Tulancingo.

La convocatoria de "Por mis raíces" está dirigida para público en general, instituciones educativas y sociales, quienes se tendrán que registrar en la dirección de Educación del municipio, al correo educaciion@tulancingo.gob.mx o al teléfono 775- 755- 8450 con extensión 1130. Las inscripciones se pueden realizar hasta las 15:00 horas del 28 de octubre.

El montaje de los altares se realizará dentro de la institución educativa o dentro de sus hogares, según sea el caso, informó la Secretaría de Desarrollo Humano y Social local.

Lee más en LSR Hidalgo: Tulancingo suspenderá visitas al panteón en Día de Muertos

Tras realizar el altar, el concursante deberá realizar un video en el que expliquen, de forma narrativa, el significado de cada una de las características que conforman su montaje por Día de Muertos de acuerdo a la religión que este representando; este no deberá durar de tres a cinco minutos.

Los videos serán recibidos en el correo educaciion@tulancingo.gob.mx a partir del 30 de octubre a las 14:00 horas hasta el 2 de noviembre a las 15:00 horas.

Tras el envío, la página oficial de la dirección de Educación municipal publicará los videos en su página oficial en redes sociales hasta las 16:00 horas del 2 de noviembre. Y los usuarios votarán por los altares.

El conteo de reacciones "me encanta", "me gusta" y "me importa" se realizará el 2 de noviembre por la tarde y al siguiente día a las 12:00 horas se dará a conocer a los tres primeros lugares.

Los premios son: 3 mil pesos para el primer lugar, 2 mil para el segundo y mil para la tercera posición, estos serán entregados en la presidencia municipal y se les harán saber las indicaciones vía telefónica a los ganadores.

emh