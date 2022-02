Reactivación comercial en Tula no se concreta, llevan un mes esperando créditos

PACHUCA.– En diciembre de 2021, los comerciantes de Tula afectados por las inundaciones solicitaron créditos de hasta 50 mil pesos ante el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE), pero a un mes del trámite todavía no reciben los recursos.

Así lo informó Estela Moreno Cornejo, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tula, quien precisó que las solicitudes de financiamiento que tramitaron oscilan de 15 a 50 mil pesos y provienen de recursos estatales.

Sin embargo, la representante del sector empresarial en esa región indicó que los comerciantes aun no tienen el dinero que se acordó la mensualidad pasada, tampoco una fecha para recibir el monto económico.

Los negocios poco a poquito se han estado reactivando como han podido, porque realmente no hay apoyo de gobierno ni estatal, ni federal ni municipal", dijo.

Respecto a la demora, Moreno Cornejo indicó que solicitó información al secretario de Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez, quien argumentó que los trámites están retrasados por un brote de contagios covid-19 entre el personal del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial.

Asimismo, agregó que el dinero que esperan los comerciantes no será a fondo perdido, sino que pagarán en parcialidades y sin intereses durante un año.

A fondo perdido, a mí me dijeron que eso no iba a existir, que ni siquiera lo pidiéramos, pero por lo menos no tienen intereses".

Respecto al número de solicitantes del financiamiento, Moreno Cornejo estimó que 40 son agremiados a la Canaco Tula, pero puntualizó que existen más personas que no están afiliados al organismo empresarial.



Apenas el pasado 27 de enero, el titular de la Sedeco señaló que para este año hay 3 millones de pesos disponibles en créditos para los comerciantes de Tula, pero reconoció que dicho recurso no alcanzará porque se requerían al menos 150 millones de pesos, dinero que se planteó al Congreso de Hidalgo pero que no autorizó.

sjl