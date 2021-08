Reabren Galería Margarita Michelena con exposición fotográfica

PACHUCA.- Este miércoles, el Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca reabrió la Galería Margarita Michelena, donde se inauguró la muestra “Minas de luz y plata” de la autora Frida Bulos, quien celebra 25 años de trayectoria como fotógrafa.

La Galería Margarita Michelena estará abierta en un horario de 10:00 a 19:00 horas de lunes a sábado. Y la muestra “Minas de luz y plata” estará hasta los primeros días de diciembre.

El espacio ubicado en calle Arizpe 108, en la colonia centro de Pachuca, retomó sus actividades culturales con dicha exposición, en la cual se garantizarán las medidas sanitarias pertinentes a fin de cuidar la salud tanto de visitantes como empleados ante la pandemia.

Los muros de la galería Margarita Michelena fueron cubiertos con Rebozos de algodón blanco impresos en Van Dyke transferido, en los que Frida Bulos plasmó sus obras de la fotografía impresa.

Minas de Luz y Plata es un viaje a la femineidad, al cariño, al cobijo, a la esencia misma del alma, a la bondad, el instinto, el desasosiego”, describieron.

Esta exposición consta de 15 piezas en las que Frida Bulos muestra su interpretación de la fotografía a los pachuqueños, ya que ella creó imágenes a partir de su rostro combinado con los rostros de 15 mujeres que han sido importantes para su vida.

El rebozo de algodón es un elemento mexicano, un símbolo ancestral, que la artista relaciona con el abrazar y el proteger, por lo que Frida Bulos lo eligió como soporte para imprimir las imágenes.

Cada imagen muestra una historia compartida. Toda esa energía se le confiere a este objeto simbólico”.

Van Dike es una técnica fotográfica del siglo XIX en la que se usan sales de plata como base de la emulsión fotosensible; la fórmula incluye citrato férrico y ácido tartárico, este trabajo requiere de minuciosidad y paciencia, se expone la imagen a la luz por un tiempo prolongado, en ese tiempo los colores expresan múltiples transformaciones hasta llegar al resultado final.

DE FRIDA BULOS

Frida Bulos nació en Real del Monte en 1977. Estudio en la Licenciatura en artes plásticas en la Universidad Veracruzana, realizó una Maestría en Diseño Editorial. Actualmente se desempeña como docente de la Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH).

La hidalguense cuenta con más de veinte exposiciones individuales, y cuarenta colectivas, nacionales e internacionales siendo la más reciente Minas de Luz y Plata.

Además, tiene una mención Honorifica en el 78th International Salón of Photography of Japan, sponsored by The Ashai Shimbun/ the All-JAoam Association of Photographic Societies. Y cuenta con una serie de cursos y experiencia teórica práctica, en procesos antiguos y fotografía química.

Frida Bulos fue becaria del FOECAH 2001 Beca de creación artística para estudiar en Los Ángeles California con Barney Kaelin. Además, fue fotógrafa invitada en la Séptima Bienal de Fotografía Documental en Tucumán Argentina, como tallerista sobre Semiótica (2016) y revisora de portafolios.

Y fue invitada por el Museo Universitario de Tucumán para dictar un taller sobre conservación y procesos antiguos (2016).

