Radio y TV de Hidalgo no ha reintegrado descuentos injustificados a trabajadores

PACHUCA.– En la primera quincena de junio, un grupo de trabajadores de Radio y Televisión de Hidalgo denunciaron descuentos injustificados en sus nóminas, dinero que todavía no les reintegran, indicó una de las empleadas afectadas.

El 16 de junio, colaboradores de este organismo realizaron una manifestación pacífica afuera del organismo situado en Sector Primario de Pachuca para denunciar que recibieron hasta 70 pesos de su pago quincenal y otros salieron con saldos negativos.

A casi un mes de la denuncia pública, una de las trabajadoras señaló que aún no obtiene la devolución de su pago, por lo que recurrió a préstamos con familiares y realizó venta de algunas artesanías para solventar sus gastos.

Tuve que ver la forma, mis compañeros pidieron prestado y yo también porque me apoyo de mi familia, pero a mí no en gusta porque por eso trabajo, para ganarme mi dinero".

Asimismo, precisó que las autoridades del Radio y Televisión prometen que para el día 15 de julio les devolverán el dinero faltante.



De igual manera, puntualizó que, a partir de la denuncia, los pagos subsecuentes se depositaron de manera completa y que, hasta el momento, no han recibido represalias por divulgar la situación al interior del organismo.

"Yo sí estaba esperando (represalias), algunos compañeros sí tienen miedo, pero a mí me descontaron y a mí no me regalan el dinero, yo me lo vengo a ganar, ni llego tarde y a veces doy más tiempo, entonces es injusto que te quiten algo que ya te ganaste".

Cabe recordar que fue en la primera quincena de junio cuando empleados de Radio y Televisión expusieron que el personal de intendencia, auxiliares y administrativos fueron los más afectados con los descuentos de días completos.





