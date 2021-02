"Quiero vivir unos añitos más", dice Juanita tras recibir la vacuna

HUEJUTLA. - La señora Juanita, como la conocen los vecinos de la Colonia Parque de Poblamiento, este martes acudió a recibir su vacuna contra la covid-19, que desde el día lunes inició su aplicación a los adultos mayores.

Juanita tiene 70 años, vive con sus hijos Manuel y María Elena; fueron ellos quienes ayudaron a realizar sus trámites para que fuera vacunada.

Está enfermedad es muy peligrosa, se han muerto muchas personas que conocía, tal vez no se cuidaron, pero mis hijos no dejan que salga a la calle, tengo miedo de esa enfermedad dicen que se siente muy feo no poder respirar", indicó Juanita.

Indicó que, "antes todo se curaba con hierbitas o aguardiente untado"; para la calentura se utilizaban hojas de chaca, se hacían botas de pura hierba y se colocaban en los pies, cuando a los niños les salía salpullido, se les bañaba con hojas de palo azul.

Gracias a Dios ninguno de mis hijos se ha enfermado de covid-19, nos cuidamos mucho y hacemos todas las recomendaciones que dan las autoridades de salud, quiero vivir unos añitos más si Dios me presta vida", dijo Juanita.

Agregó que, en la colonia, el delegado les comentó que esta será la primera dosis: "hoy dicen que hubo poca gente y nos mantuvieron sentados, para después pasar por grupos de 9 o 10 personas".

Antes de aplicarle la vacuna, a la señora Juanita le preguntaron si no había padecido de tos, gripa o temperatura, "pero gracias a Dios nada de eso me ha dado, después ya me vacunaron y que sea lo que Dios quiera". Por fortuna no tuvo ninguna reacción.

