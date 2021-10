"Quiero vivir, ayúdenme por favor"; Karla pide donaciones de sangre

PACHUCA. – Karla Contreras Gómez es una mujer de 31 años originaria de Tulancingo con insuficiencia renal y daño pulmonar que busca donadores de sangre para poder continuar con sus tratamientos, pues señaló que a raíz de la pandemia los voluntarios disminuyeron.

Hay días buenos y malos, pero por ahora he tenido días difíciles por eso es que recurro a ustedes, a su buen corazón y a su ayuda, en estos meses he entrado en un bache de salud muy grande", dijo.

A través de un video que difundió en sus redes sociales, la mujer narró que desde hace 19 años vive con insuficiencia renal, aunque hace tres meses también le diagnosticaron problemas en los pulmones que agravaron su salud.

Tristemente mi cuerpo ya no da para más, en el mes de junio fui diagnosticada con daño pulmonar permanente, que quiere decir que ocupo oxigeno 24 horas al día porque mis pulmones ya no tienen la capacidad para respirar por si solos".

Para continuar con sus tratamientos, Karla narró que necesita trasfusiones de sangre que solo puede obtener si lleva donadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de donde es derechohabiente.

Sin embargo, indicó que la actual problemática que enfrenta es que los voluntarios disminuyeron a causa de la contingencia sanitaria por covid-19, aunado a que debe reponer la sangre de unas transfusiones que con anterioridad le pusieron.

El Seguro me niega las transfusiones si yo no llevo donadores (...) fui con a la esperanza de que me dieran, aunque sea un paquete, pero no quisieron, me dijeron que no ha habido donaciones a causa de la pandemia y más lo que debo, que no me iban a dar nada sino repongo los paquetes que debo".

Lee también en LSR Hidalgo: Sin dinero para reparar techo, adultos mayores viven a la intemperie

Karla también explicó que las donaciones se deben hacer forzosamente en la clínica número uno de la ciudad de Pachuca, perteneciente al IMSS.

Debido a que habita en Tulancingo, ofreció transportar a los voluntarios de este municipio hacia la capital del Hidalgo.

jgp