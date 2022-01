Quiero trabajar en el extranjero ¿qué debo hacer y saber?

PACHUCA.- Existe entre la población trabajadora hidalguense gran interés por las ofertas laborales en el extranjero, pero, ¿cómo emplearse en otro país de manera segura?

La directora del Servicio Nacional de Empleo en Hidalgo (SNEH), Guadalupe Sarai Marín Hernández, explicó el procedimiento para participar en el programa Movilidad Laboral que ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH).

El objetivo es garantizar la seguridad de las personas que desean emplearse fuera del país, evitando así fraudes y garantizando sus derechos laborales.

Explicó que no existen fechas preestablecidas para el ofrecimiento de estas vacantes, sino que se ofrecen en el momento en que se generan espacios laborales destinados por los empleadores para ser ocupados por mexicanos o al no contar con mano de obra para ellos; por lo que no es posible saber con anticipación cuántos y para qué rubros o periodos habrá oportunidad.

Es a través de sus redes sociales oficiales, donde la STPSH da a conocer cuando existen vacantes disponibles, detallando en estas los requisitos y la forma de postularse, siendo el correo electrónico el primer medio de acercamiento, por lo que invitó a los interesados a estar al pendiente de estas convocatorias.

¿QUÉ NECESITO PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO?

Respecto a los requerimientos, Marin Hernández mencionó que estos dependen según la vacante, ya que cada una solicita experiencia, estudios o manejo de uno o más idiomas, en distintos niveles, y dado que el perfil solicitado lo generan los empleadores y no la STPSH, es necesario cubrir con la totalidad de requisitos, pues estos no son opcionales o negociables.

En el correo de postulación se debe detallar el nombre de la persona interesada y el nombre de la vacante a la que se postula, además de anexar fotografías que prueben que se cubre con los requisitos específicos como pueden ser: de la vigencia del pasaporte; del certificado del nivel de idioma solicitado; certificados de los empleos que demuestren la experiencia requerida; entre otros.

Las vacantes son ofrecidas a través del Servicio Nacional de Empleo en todo el país y cuentan con el aval del Gobierno de México, por lo que el tiempo para cubrirlas puede ser muy corto tomando en cuenta la gran demanda que tienen, razón por la cual, contar con pasaporte con la mayor vigencia posible, ayuda a no perder tiempo en el trámite del mismo a la hora de postularse.

¡CUIDADO CON LOS FRAUDES!

La directora del SNEH hizo un exhorto para solo fiarse de convocatorias hechas en las cuentas oficiales de la STPSH como son: "@strabajohgo", en Twitter; y "Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo", en Facebook; y no a través de particulares, grupos o páginas de ofertas de empleo, a fin de evitar fraudes o robo de identidad.

