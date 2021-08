Quiero ser alcalde porque quiero vivir siempre aquí: Israel Félix

MINERAL DE LA REFORMA.- “Hoy quiero ser presidente municipal porque quiero vivir siempre aquí, está es mi casa y ustedes mi familia”, expresó el candidato del PRI a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, durante un recorrido proselitista por calles de la demarcación.

Félix Soto, su esposa Shadia Martínez y Fernando Escalante “El Güero” -su compañero de fórmula- recorrieron las colonias Jardines, San Camilo, Privada de Linda Vista, Minerales, La Cantera, Amaque y Pachuquilla este miércoles para dar a conocer sus propuestas pensadas, dijo, en fortalecer el bienestar de los habitantes del municipio.

Hoy quiero ser presidente municipal porque quiero vivir siempre aquí, está es mi casa y ustedes mi familia”, mencionó el priista.

Lee más en LSR Hidalgo: Confirman a morenistas candidaturas de cuatro municipios

Israel Félix aseguró que los habitantes de La Reforma han sido “presa de abusos y excesos” por parte de anteriores autoridades municipales.

“Lo vemos las calles, cuando somos víctimas de la delincuencia, la inseguridad, cuando vamos a hacer un trámite y nos tratan de manera prepotente y grosera, cuando desde sus escritorios nos dicen un no rotundo sin haber analizado nuestra problemática, cuando reportas abusos y nadie mueve un dedo y así, podría enumerar varias cosas que por cierto las tengo muy presentes y las tengo muy presentes para no hacerlas”.

Agregó que “en repetidas ocasiones he dicho que eso se acabó, ustedes conocen a Israel y saben que lo haré, me respalda el trabajo, el diario vivir”. Aseguró que no fue a vender, sino a asegurara que su administración será “el modelo de muchos”.

Las familias son el corazón del municipio y yo mantendré sano ese corazón”.

Félix Soto explicó que el tema de salud es uno de los ejes prioritarios que regirán su administración y sumó que Shadia, en su momento, puso en marcha el centro terapéutico y el centro de estimulación para capacidades intelectuales en Tulipanes para atender a quienes no tienen acceso a un seguro de salud.

“Sabemos qué estamos haciendo, no vamos a llegar con ocurrencias a experimentar y gastar recurso, así como tiempo, venimos a ofrecer mejora en todos los temas”.

Vamos a tener solución a todo lo que nos presenten, vamos a estar con ustedes y todos en conjunto vamos a lograr que nuestras familias de Mineral de la Reforma gocen de tranquilidad, servicios, salud y atención”.

El candidato priista indicó que “el liderazgo es anteponer las necesidades de los demás como si fueran propias”, además, dijo que quiere que se sientan orgullosos de su presidente municipal que los va a respaldar.

El que va a andar de limosnero soy yo, no ustedes, eso se acabó pues tocaré todas las puertas que se tengan que tocar por ustedes y para sus familias”.

Agradeció también el trabajo en conjunto que está realizando con su esposa y su compañero de fórmula, destacó un trabajo garantizado para todas y todos en el municipio.









emh