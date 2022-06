¿Quieres invertir tu dinero? Estos bancos te dan el mejor rendimiento

PACHUCA.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recientemente publicó los resultados de un ejercicio sobre invertir en pagarés con rendimiento y Cetes.

Ello para saber cuál institución financiera de todas las que operan actualmente en México conviene más y poder inyectar los ahorros o dinero extra que se quiera hacer más grande y ante ello añadió dos instrumentos financieros que recomienda:

1.- PRLV: o pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, son títulos a corto plazo emitidos por entidades crediticias y se puede invertir en tales en un determinado plazo, con una tasa de interés anual fija, lo que permite disponer del capital inicial siempre.

2.- Cetes: o certificados de la tesorería de la federación; para la Condusef es un muy buen instrumento. Aunque no contemplan el pago de intereses periódicos, al ser inversión gubernamental suelen ser muy seguros.

Pues están respaldados por el dinero de los países y al final del plazo como inversor se recibe el rendimiento pactado y nuevamente pese al bajo rendimiento se recomienda a todo tipo de inversionistas, pues se puede empezar desde 100 pesos.

OTRAS 10 OPCIONES, PERO NO RESPALDADAS POR LA CONDUSEF

1.- Bondes. o bonos de desarrollo del gobierno federal, también son instrumentos gubernamentales, pero los distingue de los Cetes porque sí pagan intereses periódicos al final del plazo y también se puede iniciar desde 100 pesos.

2.- Udibonos: o unidades de inversión o bonos de desarrollo del gobierno federal, mismos que pagan intereses cada seis meses con una tasa fija, más una ganancia o pérdida que tiene que ver con el comportamiento de las Udis.

3.- Fondos de inversión, son inversiones gestionadas por instituciones que reúnen el capital de varios interesados y que se convierten en accionistas de esa sociedad o fondo; la alternativa invierte en diferentes instrumentos y, así, reduce riesgos.

4.- Acciones: son títulos que algunas empresas emiten para financiarse y los propietarios obtienen derechos como recibir dividendos. Consiste en comprarlos y, posteriormente, venderlos a un precio superior o recibir dividendos.

No obstante, aunque representan inversiones de alta liquidez, representan un de riesgo alto para el capital pues es un mercado volátil. Si se quieres invertir en empresas puede considerarse esa opción.

5.- Bonos: son títulos de deuda de empresas, gobiernos y otras entidades que son emitidos por esas instituciones para financiarse y que dan al propietario el derecho de recibir intereses periódicos que se fijan desde el inicio y duran toda la vida del bono.

6.- Bienes raíces: consiste en comprar un inmueble para venderlo a un precio superior o alquilarlo; se pueden comprar terrenos, casas o departamentos y cuando una zona gane plusvalía se pueden ofertar en precios mucho mayores.

7.- Invertir en negocios: consiste en aportar los fondos que se requieren en un negocio con la finalidad de obtener beneficios con la utilidad o luego vender el porcentaje de participación. Se puede invertir en un negocio propio o en el de alguien más.

8.- Invertir en oro: consiste en comprar oro para venderlo a un precio superior y obtener ganancias. Se puede adquirir oro de dos maneras: directa con monedas o lingotes y la indirecta con certificados de depósitos.

Puede resultar bastante rentable si se sabe bien cuándo comprar y cuándo vender, por lo que es una gran inversión a corto o mediano plazo, pues muchos se refugian en el oro cuando existe inestabilidad.

9.- Compra y venta de divisas: el mercado de divisas, conocido como Forex, es una alternativa de inversión que a diferencia de otras opciones puede variar en el riesgo involucrado.

Sin embargo, este vehículo no es para todo tipo de perfiles, pues los riesgos dependen del inversor y de un momento a otro se puede perder o ganar mucho dinero, a diferencia de otros instrumentos más estables.

10.- Criptomonedas, si bien existen muchos mitos asociados a esta opción, de la misma manera que con las divisas, la compra de criptomonedas se hace a través de servicios digitales que son seguros.

Ya que cada vez que se hace un movimiento en la cuenta de alguno de los tenedores de una criptomoneda queda un registro que es inalterable. La inversión se hace con la compra de unidades de la criptomoneda por cierta cantidad para después venderlas más caras.

NO DEJES QUE TU DINERO DESAPAREZCA

Guardar el dinero sin que produzca una ganancia tiene un enemigo en un factor macroeconómico: inflación, que es el aumento generalizado de precios. El problema es que el ahorro se mantiene sin crecer mientras se encarece el precio de los productos y servicios.

CONSEJOS A PRIMERIZOS

–Haz un plan y fija tus metas de rentabilidad. Al hacer esto se podrá tomar decisiones de acuerdo con el perfil y objetivos, por lo que si se ve riesgo se puede proteger o, en cierto caso, arriesgar más para incrementar las ganancias.

–Determina el punto de partida. Elige instrumentos con los que se sienta seguro, recuerda que luego podrás cambiarlos por otros cuando quieras arriesgarte o volver a ellos en caso de que requieras refugio.

–Mantente al tanto de las comisiones. Dependiendo del tipo de inversión que se elija habrá instituciones intermediarias, por lo que podrían existir comisiones por las ganancias y se debe considerar ese porcentaje.

–Revisa periódicamente. Cada cierto tiempo, es recomendable monitorear el avance de las inversiones y si no hay resultados deberá evaluarse cambiar de herramienta para reenfocar el camino.

–Invierte seguro. Solo coloca el dinero con instituciones que estén debidamente supervisadas en México, reguladas y autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar algún riesgo.

–Cuida los plazos de las inversiones. Los mercados suelen ser volátiles, por eso debe procurarse analizar junto con un asesor los plazos en los que se tendrán inversiones activas; la idea es que se pueda prever si podrían existir pérdidas.

–Incrementa la cultura financiera. Uno de los mejores consejos es no hacer movimientos en los instrumentos que no conoces o no sabes cómo funcionan; por lo que entre más se conozca se tendrá más capacidad para sacar mejores rendimientos.

