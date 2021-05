Quieren que Ejército sea instrumento de autoritarismo: Pontigo Loyola

PACHUCA. - El candidato a diputado local en Pachuca, por el Distrito XIII, Juan de Dios Pontigo Loyola, indicó que un diputado no hace obra pública, sino gestión, es decir, su función es orientar a las y los ciudadanos y etiquetar recursos.

"Necesitan a alguien que sea gestor, en este caso los candidatos de la otra alianza o los diputados actuales, no son buenos, esto nos lo dicen sus acciones, pues no han hecho alguna acción que haya destacado en sus gestiones, no quieren trabajar. Un diputado tiene que exigirle a la dependencia ejecutora que haga la obra, si ustedes me tienen confianza, yo estaré para orientar el recurso".

Destacó que, si la sociedad no hace valer su derecho al voto este seis de junio, "México corre el riesgo de convertirse en una nación como Venezuela, Nicaragua o Cuba, pues basta con ver que el ejército se encuentra en las calles solo que convertido en la Guardia Nacional".

Otro ejemplo que uso fue a Colombia, donde refirió que el problema que tienen en ese país no se debe a un tema tributario, sino a un tema de autoritarismo, ya que quieren que el ejército reprima a las personas. "Si no hacemos algo, México va para allá".

El candidato de la coalición Va por Hidalgo, acusó que los candidatos a diputados de la otra alianza, no están haciendo campaña, imputó también que los diputados actuales de Morena no han visitado las colonias de Pachuca, pues en cada ocasión pregunta a la ciudadanía si conocen a sus representantes locales, "y la respuesta contundente es un no".

Los integrantes de la fórmula aseguraron que si buscan una curul en el Congreso local, "se debe al trabajo que realizado, no por alguna amistad con algún actor político".

A los jóvenes que votarán por primera vez, los instó a que analicen bien su voto, pues esta es el arma más poderosa que tienen para manifestarse contra lo que no les gusta o les incomoda.

En ese tenor señaló que, si bien el gobierno federal está entregando becas, estas solo son para jóvenes que ni estudian ni trabajan, ya que se las entregan. "Se las entregan a una clientela electoral que irán reduciendo poco a poco, por ser populistas, por querer quedar bien, ya que al momento de hacer cuentas vieron que no les va a alcanzar el dinero para sostener ese programa".





