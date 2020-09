Quieren cerrar espacios a deudores de pensión en el Poder Judicial

PACHUCA.- La diputada local Areli Miranda Ayala propuso que todas las personas que aspiren a ocupar un cargo en el Poder Judicial de Hidalgo cumplan con los requisitos de no ser deudores alimentarios y no estar condenados por delitos contra la libertad sexual, violencia de género o familiar.

Durante la exposición de motivos, indicó que busca prevenir que servidores públicos que hayan cometido delitos antes mencionados estén al frente de áreas donde, por su naturaleza, se genere una relación de poder.

La legisladora experredista señaló que en algunas entidades del país se contempla como requisito, para ser funcionario, el certificado de no deudor alimentario. Mientras que la Ley general de instituciones y procedimiento electorales establece que un legislador local o federal no debe estar condenado por violencia política contra las mujeres por razones de género.

Por lo que planteó reformar las fracciones de once artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Hidalgo que se relacionan con los requisitos de elegibilidad, para que todos los aspirantes a ocupar un cargo público cumplan con los siguientes requisitos: no ser deudor alimentario, no estar condenado por delitos contra la libertad sexual o de violencia de género en cualquiera de sus modalidades, y no estar condenado por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y manifestaciones.





