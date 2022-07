Queja ante CDHEH contra Sansores; dijo que Alito tiene packs de diputas del PRI

PACHUCA.- La diputada federal del PRI, Montcerrat Hernández Pérez, informó que legisladoras de su partido interpusieron una queja ante las comisiones de derechos humanos nacional y estatal en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Las legisladoras del PRI ofrecieron una conferencia de prensa.





Asimismo, ingresaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada por violencia política en razón de género; lo anterior, derivado de las declaraciones de la mandataria en las que aseguró que el dirigente nacional del tricolor tenía en su celular imágenes sexuales de diversas diputadas.

Montcerrat Hernández, legisladora del PRI.





Las diputadas fuimos violentada en el programa semanal de calumnias de la gobernadora... El simple hecho de aseverar que existen fotos de esa índole es violencia política, pero además ahora la ley nos ampara con la Ley Olimpia", refirió.

Asimismo, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que, quienes resulten responsables de los hechos, se inscriban en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, con el fin de que no puedan ejercer un cargo público por los próximos seis años.

Además, dijo que debe haber reparación del daño, pues las aseveraciones de la gobernadora han derivado en amenazas hacia las afectadas.

En ese sentido, señaló que las quejas también se interpusieron en otros estados del país, pues se trata de "un acto de sororidad".

El 5 de julio, Layda Sansores afirmó tener pruebas que involucraban a Alejandro Moreno Cárdenas de haber obtenido fotografías íntimas de diversas diputadas del PRI.

En un video, dijo: "Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos".

Lee también en LSR Hidalgo: Por saqueo de río protegido por la UNESCO desata conflicto en Sierra de Hidalgo

No obstante, días después, luego que diputadas acudieran a la fiscalía a levantar una denuncia, la gobernadora aseveró que no violó los derechos humanos de las legisladoras y que no "sería capaz" de filtrar el material.

sjl