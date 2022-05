Queda en video otro caso de acoso; ahora en Huejutla

HUEJUTLA.- Una joven fue víctima de acoso mientras caminaba sobre la avenida Adolfo López Mateos en Huejutla por parte de personas dedicadas a la albañilería, sin embargo, encaró a los hombres y los grabó.

Los hechos fueron registrados esta semana y al respecto la víctima narró que transitaba a pie sobre dicha vialidad, pero a la par iba una camioneta con trabajadores de la construcción a bordo, mismos que al notarla se dirigieron verbalmente hacia ella.

"Varios de ellos empezaron a gritarme cochinadas y a acosarme, yo solo me les quedé mirando feo esperando a que pasaran", expresó en una publicación de Facebook; sin embargo, la unidad hizo alto total por un semáforo.

Fue entonces cuando un sujeto vestido con gorra roja, playera gris y pantalón beige descendió del vehículo, "se sintió valientito", y comenzó a dirigirse hacia ella; del hombre, la joven afectada expresó que fue el que más palabras le lanzó.

No obstante, la joven expresó que, si bien sintió miedo, "pero la verdad siempre he dicho que soy más valiente y no demostré miedo", por lo que sacó su teléfono y comenzó a grabar lo que sucedía y la persona que oba hacia ella detuvo su acción.

Asimismo, regresó a la camioneta y junto a sus compañeros comenzaron a cubrirse la cara, "y los enfrente", dijo la mujer, al expresar en su post: "Aquí están estos machitos y de una vez les digo... Jamás volverán a tener la comodidad de nuestro silencio".

CASO PASADO: JOVEN TULANCINGUENSE CONFRONTA A SU ACOSADOR

Ale Duque Pérez denunció en redes sociales cómo fue víctima de acoso por parte de un hombre en las calles de Tulancingo, pero decidió confrontar a dicha persona, quien solo huyó del lugar.

Los hechos ocurrieron el 7 del que corre por la tarde, cuando la joven ingresó a un negocio en la calle Hidalgo, pero un individuo de aproximadamente 40 años se le acercó y comenzó a hablarle, por lo que decidió salir del comercio.

Y aunque intentó evadirlo al acceder a otros comercios e ir por otras vialidades, el individuo la siguió hasta que la joven comenzó a grabar y describir la situación: "Aquí viene, o sea, yo lo acabo de perder de vista y ahí viene".

Luego, enfoca la cámara y señala a un varón vestido con playera roja y pantalón azul y lo increpa: "Usted me está siguiendo, yo lo estoy grabando porque me está siguiendo desde hace rato".

? Una joven se percató de que un sujeto la estaba siguiendo mientras caminaba por calles del centro de #Tulancingo por lo que lo confrontó y mediante redes sociales lo exhibió. ? pic.twitter.com/QZkzXK5vqo — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) May 8, 2022

cem