¿Qué significan los colores de la bandera LGBT?

PACHUCA.- El 28 de junio es Día Internacional del Orgullo LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas y más), una oportunidad para reconocer la diversidad y la igualdad de todas las personas, sin importar a quién aman o cómo se identifican.

¿POR QUÉ SE CELEBRA?

Junio representa el Mes del Orgullo en homenaje al levantamiento de 1969, en las puertas del Stonewall Inn en la Ciudad de Nueva York, donde millones de personas se unen para celebrar la liberación de las identidades sexuales, usando la bandera LGBT+ como emblema.

En este entonces, la comunidad LGBT respondió a una redada policial en el Stonewall Inn, un bar del barrio Greenwich en Manhattan que servía como refugio para la comunidad ya que, en aquel entonces, la homosexualidad era considerada un acto ilegal.

¿QUÉ SIGNIFICA LA BANDERA?

La bandera del arcoíris tiene su origen en 1978, como reivindicación del movimiento homosexual en Estados Unidos.

La bandera del orgullo, como muchos la llaman, fue creada por el estadunidense Gilbert Baker. El artista se inspiró en el primer funcionario público abiertamente gay de su país, Harvey Milk; y en la canción "Somewhere over the Rainbow" de Judy Garland.

De acuerdo con Baker, el diseño de los ocho colores surgió con la idea de transmitir la diversidad e inclusión, a través de "algo de la naturaleza para representar que nuestra sexualidad es un derecho humano", según declaraciones recogidas por BBC.

LOS COLORES EN LA BANDERA

En un principio la bandera LGBT+ incluía ocho franjas de colores, pero por los inconvenientes de producción se decidió suprimir el rosa y el turquesa.

La versión actual consiste en seis franjas de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, que reproducen el orden de los colores del arcoíris.

Cada color de esta bandera representa un mensaje para su comunidad:

Rojo: vida

Naranja: salud

Amarillo: Luz del sol

Verde: Naturaleza

Azul: serenidad

Violeta: espíritu

UN DÍA PARA CELEBRAR

El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQA+ o ´Pride Day´, día establecido para celebrar la autoafirmación y visibilidad de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQA+, así como concientizar sobre la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales, queer, asexuales y con otras identidades de género y orientaciones.

