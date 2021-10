Que PRI postule al más competitivo, no por género: Fayad

PACHUCA. - El gobernador Omar Fayad Meneses sostuvo que el PRI ha trabajado para postular a un candidato de unidad en las elecciones de 2022, incluso con un convenio para que en la entidad se privilegie a aquel con mayores posibilidades de triunfo, no a partir de la asignación paritaria.

Con la nueva legislación, con el acuerdo que tenemos con el CEN del PRI, acuerdo que construimos con el presidente, Alejandro Moreno y la secretaria general, Carolina Viggiano, de que no sea por género sino por competitividad de quien vaya a contender y pues ya pronto habrán de venir los procesos internos", dijo tras asistir a la instalación del Colectivo 50+1 Hidalgo.

Además, señaló, la Constitución de Hidalgo contempla la alternancia de género entre una elección y otra, por lo que este no será tema de discusión en el ámbito nacional, luego de que, en total, los partidos deben postular féminas en la mitad de los espacios para las gubernaturas.

Señaló que como mandatario será garante de que el proceso comicial sea limpio, sin vicios, con mucha participación y con la posibilidad de que la gente elija a quien quiera que los represente los próximos seis años.

Fue cuestionado sobre si el perfil de Viggiano, quien ha levantado la mano para encabezar la candidatura, es competitivo.

"No quisiera hablar de ninguno de los perfiles en específico. Todos los perfiles, mujeres y hombres, son competitivos. Tenemos varias mujeres y varios hombres. Nosotros hemos hecho todo para que la candidatura sea de unidad, no creo que estos sean momentos de dividir al partido y espero los otros partidos igual, que los partidos no se dividan, que vayan unidos a la contienda", respondió.

Leer en LSR Hidalgo: "Están dadas las condiciones para la alternancia en Hidalgo": Julio Menchaca

Asimismo, reconoció que su opinión tendrá especial valoración en el tricolor para elegir al abanderado, que buscará refrendar el triunfo por más de 90 años en la entidad.

No puedo ser mentiroso, no puedo ser falso, evidentemente dentro del PRI soy consejero político nacional, estatal y municipal. Soy un voto que se cuenta, pero además como primer priista, como me denominan, tenemos votos que se cuentan y que se pesan. Dentro de mi partido siempre la opinión del gobernador tiene un peso específico".

Aseguró que ha tratado de "no meterse" y respaldar que exista un "piso parejo" para que contiendan quienes lo deseen.





mai