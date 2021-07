"Que no jueguen con nosotros", dice comerciante sobre cierres

PACHUCA. - Además de llevarse a tres de sus seres queridos, 2020 fue un año complicado para hacer negocio, señala Hilda Hernández de Estrella, comerciante que vio en el semáforo verde la posibilidad de una recuperación económica, pero que se ensombrece con los nuevos cierres y el aumento de casos de covid-19.

Lo que a mí me incomoda es la forma en la que juegan con uno. Si uno pensaba, bueno voy a reactivar mi local, te vuelven a cerrar, vas a cerrar a las 8 y con poca afluencia".

Bolsas, perfumes, prendas escolares, ropa, regalos y joyería representaban un ingreso fijo para su familia, pero recuerda que en marzo de 2020 comenzó el declive financiero en el estado.

"No me conviene tener un local ahorita porque no me alcanza, no sale, no consigues vender lo que necesitas. Llega un momento en el que estás ahí todo el día y la gente no sale. A muchas personas las despidieron, se quedaron sin trabajo, por lo mismo de que están cerrando temprano, porque no hay mucho movimiento".

En julio del año pasado, dice, los pequeños empresarios se percataron de que restaba mucho para finalizar la pandemia y en agosto, además, menores y maestros no regresaron a clases presenciales.

Dices: van a ser dos meses o tres meses. Entonces ves que empieza el otro ciclo escolar en línea. Yo la verdad vendo cosas de temporada, cuando va a empezar el ciclo escolar, hay veces que puedo colocar uniformes o ropa blanca, pero ahora nada, no hay graduaciones, no hay regalos".

Recuerda que a un inquilino suyo le recortaron el sueldo en la purificadora donde laboraba por la baja en las ventas.

"A mi esposo, que trabajaba en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la Ciudad de México, le recortaron el 20 por ciento, entonces, cuando se pasa a un partido, le vuelven a bajar el salario".

Ese año quedó marcado en su vida por el deceso de su hermano y su cuñado, ambos en mayo, a causa de diabetes y cáncer; mientras, su cónyuge partió el 25 de diciembre por el virus, en un hospital saturado.

AUMENTARON MOROSOS

Hernández de Estrella también vendía piezas de oro a locatarios de la zona de hospitales de Pachuca, pero la pandemia los dejó sin ingresos y los abonos pendientes se convirtieron en grandes deudas.

¿Cómo le cobro a alguien que no tiene trabajo? Esperamos, les dije. Me daban abonos, pero si antes me pagaban por semana, ahora me la cuota era la misma, pero al mes. Esa deuda que yo recuperaba en tres o cuatro meses se extendió hasta un año".

Una de las consecuencias de la contingencia sanitaria por covid-19 fue la desaparición en Hidalgo de 15 por ciento de los establecimientos formales y 25 de cada cien informales, según el Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020 de Inegi.

SALIR ADELANTE COMO VECINOS

La ciudadana pone énfasis en la importancia de apoyar la economía local durante la pandemia, que no ha terminado, porque se basa en los vínculos entre los habitantes de una colonia o fraccionamiento.

"Si fuéramos vecinos todos, pues yo paso a tu casa o cuando llegues de trabajar pasas y me tocas para dejarme el dinero. Es la forma de salir adelante y apoyarnos entre nosotros, todos somos personas que necesitamos comer, porque si tú vas a una tienda de conveniencia, por ejemplo, te cobra por todo, se queda recursos de los depósitos de dinero y es la única que gana".

Esta es la segunda semana con restricciones como cierre a las 20:00 horas, aunque organismos como la Canaco se pronunciaron por analizar cada giro y poner atención primero en los aforos y filtros sanitarios, antes de los horarios.

Para que empiece a levantarse va a estar muy difícil, por eso hay tanto robo, tanto asalto, porque la gente está desesperada", mencionó la comerciante.

jgp