Que nadie de fuera venga a decir lo que tenemos que hacer: Julio Menchaca

TLANCHINOL.- Julio Ramón Menchaca Salazar, candidato común por Morena-NAH-PT, llamó a votar el 5 de junio, pues expresó que las elecciones se ganan ejerciendo el sufragio y agregó: "No nos confiemos ni permitamos que nadie de fuera nos venga a decir qué hacer".

En ese sentido, hoy sostuvo un evento proselitista en Tlanchinol del que destacó las últimas tres administraciones ha sido gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), pero se volcó a abrazar la esperanza y respaldar el cambio verdadero que propone el abanderado.

Lee más en LSR Hidalgo: Si eres profesor hidalguense esto debes recibir de bono

Además, estuvo respaldado por la gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros y ante ella expuso los tres ejes que guían su compromiso: un gobierno honesto y austero, utilizar correctamente el dinero público y combatir la corrupción que dijo es un cáncer.

Asimismo, insistir en la necesidad de acabar con los lujos en que incurren funcionarios y poner fin a lo que reiteró: la corrupción ya todas aquellas prácticas que privilegian a unos cuantos y que agravan los desequilibrios sociales en la entidad.

Por su parte, Cuéllar Cisneros resaltó que Menchaca Salazar es un hombre de ética y que va con los principios del mejor presidente de México en los tiempos modernos: Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Te puede interesar Desmiente Julio Menchaca fake news contra su campaña

Ante ello, el candidato subrayó que la cuarta transformación tiene qué presumir: "Tenemos mujeres y hombres con prestigio social ya propósito asentó que otros contendientes no los acompañan porque están presos o bajo órdenes de aprehensión.

Finalmente, aparecieron algunas carencias y desafíos de la región como que uno de cada tres habitantes no tiene agua, uno de dos jóvenes no va a la escuela o falta de oportunidades que orillan a la migración a buscar las condiciones que no se les dan en su Estado.