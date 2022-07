¿Qué le pasa al cuerpo con los ayunos prolongados?

PACHUCA.- El saltarse el desayuno por las mañanas porque "no me dio tiempo, no tengo hambre, al rato como", puede desencadenar en una serie de enfermedades, alertó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.

PERO, ¿QUÉ PASA EN EL ORGANISMO CON LOS AYUNOS PROLONGADOS?

El no desayunar puede originar la pérdida de glucosa en el cerebro, con lo cual se disminuye la capacidad de concentración de este órgano.

Rita Barrera García, coordinadora de Nutrición del IMSS en la entidad, advirtió que los infantes presentan dificultades en los procesos cognitivos, esto se refleja en el aprendizaje y la memorización si no desayunan o pasan periodos prolongados sin alimentación adecuada.

En el caso de las personas mayores, el ayuno dificulta hacer actividades cotidianas pues el cerebro deja de funcionar de manera adecuada, por ello la alimentación debe llevarse a cabo en horarios establecidos y de manera balanceada.

PLAN ALIMENTICIO

Barrera García invitó a los derechohabientes a llevar un plan de alimentación sano pues los ayunos prolongados dan paso a la esofagitis de reflujo ulcerada tipo B y gastritis, por lo que se puede recibir orientación en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) en los módulos PrevenIMSS.

AYUNAR TE PUEDE HACER SUBIR DE PESO

A diferencia de lo que pudieras creer, el hacer un ayuno prolongado podría desencadenar en un aumento en tu peso corporal.

La coordinadora de Nutrición explicó que uno de los efectos secundarios por el ayuno prolongado es la ganancia de peso, debido a que en muchos casos las personas no se sienten satisfechas y se ingiere todo lo posible una vez que se presenta la oportunidad de comer.

(Fotos. Ilustrativa web)

De acuerdo con otros estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ayuno provoca hambre, estrés y mal humor.

Al no desayunar el organismo libera más colesterol; el cuerpo consume la glucosa que el cerebro necesita; por lo que también baja la glucosa en la sangre, provocando temblor, adormecimiento, y cansancio.

El metabolismo disminuye, y en cuanto el cuerpo recibe alimento, lo almacena en reservas suficientes de grasa, lo cual provoca sobrepeso y obesidad.

Lee también en LSR Hidalgo: Él es Ángel, tiene cáncer y requiere una operación de 1.5 mdp; así puedes ayudar

El ayuno prolongado puede provocar gastritis, pues el ácido gástrico se está produciendo constantemente con o sin alimento. También modifica los patrones de sueño, además de provocar dolor de cabeza, aumenta el cansancio.

Otro problema es que puede provocar dolor de espalda porque baja tu presión arterial. Además, aumentará el impulso por ingerir colaciones poco saludables y recurrir a los llamados atracones.

jgp