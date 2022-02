Que CDMX y Edomex saneen agua antes de enviarla a Tula: damnificados

Los damnificados de Tula señalaron que no han recibido apoyo de las autoridades para reparar sus viviendas. (Foto: Especial)

PACHUCA.- El organismo Gran Asamblea de Damnificados Tula 2021, que agrupa a pobladores de 70 calles afectados por la inundación del 6 de septiembre por las descargas de agua residual en el río, demandó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un proyecto que contemple el saneamiento del líquido desde su origen: el Estado de México y la capital del país.

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, el vocero del organismo, Ricardo Martínez Martínez, sostuvo que el plan hídrico presentado este martes es un "paliativo", con la ampliación de la capacidad del caudal, mientras que el próximo año se ejecutaría un proyecto, por lo que es necesario que el segundo constituya una solución integral con la opinión de la ciudadanía.

El plan hídrico busca incrementar la capacidad del cuerpo de agua de 200 a 600 metros cúbicos por segundo, en promedio, para soportar un volumen similar al del año pasado; no obstante, el representante refirió que no pueden estar "a la expectativa" de que llegue esa cantidad o una mayor.

No es la solución aceptar el mismo caudal y la calidad del agua. Nuestra posición es un proyecto que sea seguro, que disminuya o elimine totalmente los riesgos de inundación, pero también que contemple el saneamiento del río Tula, el tratamiento de las aguas desde la Ciudad de México y el Estado de México, además de que se abastezca a las áreas de riesgo de una forma eficiente".

Por ello, la asamblea y otras asociaciones como Unidos por Tula, Rescate del Río Tula y SOS, se organizan e invitaron a expertos técnicos con experiencia para considerar otros temas, como la tala de árboles. La mayoría de los ejemplares en la ribera son viejos, dice, y es posible implementar una estrategia de reforestación.

La sociedad civil también contempla el uso de materiales para la filtración en lugar del revestimiento con concreto.

El planteamiento alterno de las agrupaciones propone un "gran canal" de desfogue regular que no entre a la ciudad de Tula y que traslade el excedente de agua al Valle del Mezquital para la producción agrícola.

El gobierno municipal no tiene expertos, ni la Comisión de Regidores para el Rescate del Río Tula. Si a eso le sumamos los hechos de corrupción, de mal manejo de recursos, por eso nuestra preocupación de que se integre un proyecto integral, se presente a Conagua y que haya un organismo de fiscalización".

MÁS DE 3 MIL 500 VIVIENDAS EN RIESGO

Martínez externó que no hay un censo de los hogares aledaños al río que serían susceptibles de una reubicación, en caso de que se repita el fenómeno del año pasado, pero estimó que son alrededor de 3 mil 500 casas.

No existe un margen de seguridad e incluso el municipio no tiene un atlas de riesgo oficial, en el cual se manifiesten las zonas afectadas ante una posible crecida del río. Es inevitable pensar que en una situación de emergencia no se van a desalojar".

Recordó que, aunque los negocios se reactivaron, algunos están endeudados, otros abandonaron la ciudad o quebraron por la falta de apoyo por parte de los tres niveles de gobierno.

"Hay viviendas abandonadas. Tenemos vecinos que están viviendo fuera y rentando porque su casa está en malas condiciones. En principio lo que tuvimos que hacer fue tirar los aplanados por las condiciones insalubres en las que quedaron, pero no tenemos para repararlas. Tenemos colonias con fosas sépticas y drenajes afectados.

El gobierno estatal nos vino a hacer varios censos, la Comisión Estatal de Vivienda, una aseguradora y esperábamos una indemnización. La secretaria de Finanzas vino a vernos, pero ninguna ayuda del gobierno del estado ha llegado para recuperación de la economía local y reparación de viviendas".

A este tema se suma el de los colchones otorgados por la administración de Manuel Hernández Badillo, que eran reciclados y fueron exhibidos por los pobladores porque portaban chinches. Por ello, dijo, se analiza una posible denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o ante los organismos fiscalizadores de recursos, de acuerdo con la respuesta que el ayuntamiento dé a la inconformidad.

Emitimos en un comunicado una petición al gobierno municipal de que no sea requisito presentar el colchón para canje, Muchos se vieron en la necesidad de destruir los colchones para evidenciar el problema, además de los que quemamos a manera de protesta y otros los tiraron. Nadie se va a querer quedar con el primero para tener dos colchones".

COMPROMISOS

Según el representante, Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de Conagua, se comprometió el martes a emprender las medidas de emergencia, es decir el ensanchamiento del caudal y la profundidad para evitar desbordamientos.

También se pronunció por establecer mesas de trabajo y de diálogo, pero no está garantizado que se tome en cuenta la opinión de estas organizaciones para la modificación del proyecto final de Conagua.

Que los representantes sean de la sociedad, que el gobierno sea un facilitador de medios y tiempos que deben cumplir. Es importante que los recursos nos lleguen, no somos personas deshonestas ni que faltemos a un trabajo, pero no tenemos dinero para la reconstrucción. Por desgracia no fue aprobado en los presupuestos de este año".





